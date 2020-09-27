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LAÜ Akademisyeni Türkeri'nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi'nde yayınlandı

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LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Türkeri'nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi'nde yayınlandı

LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde yayınlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri’nin “Destinasyon Deneyimi ve Sadakati Arasındaki İlişkide Destinasyon Aidiyetinin Aracı Rolü” adlı çalışması turizm alanı dergileri arasında 1. sırada yer alan Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Ağustos 2020 sayısından yayınlandı.

 

Destinasyon deneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkileri araştırıldı

    “Deneyim, sadakat ve aidiyet değişkenlerinin yapısal bir model kapsamında incelenen ve araştırılan çalışmadaamaç; satın alma davranışlarındaki tutarlılığı ifade etmek içinkullanılan sadakat kavramı ile turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonda edindiklerideneyim arasındaki ilişkiyi aidiyet kapsamında ortaya koymaktır. Bu amaçla,destinasyonları tekrar ziyaret eden ve aynı zamanda ziyaret ettikleri destinasyonlarıbaşkalarına tavsiye ederek destinasyonların pazarlanmasını kolaylaştıran turistlerindestinasyon sadakati oluşum sürecine doğrudan ve dolaylı etki eden değişkenler birmodel kapsamında incelenmiştir” diyen Türkeri, kurulan yapısal eşitlik modelinde destinasyondeneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkilerinin yolanalizi çizilerek test edildiğini ve analiz için kullanılan verilerin Fethiye’yi ziyaret eden 395 turist üzerinden anket tekniği kullanılarak elde edildiğini belirtti.

Araştırma sonuçları ile ilgili bilgiler veren Türkeri, destinasyondeneyiminin sadakat üzerinde etkili olduğunu ve bu ilişkiye destinasyon aidiyetininaracılık ettiğini gösterdiğini ve turistik destinasyon bazında incelenen değişkenler ve modelden elde edilen sonuçlar ve çalışmada bahsedilen bazı önerileri ise şu şekilde sıraladı;

· Deneyimin sadakat üzerinde etkisi aidiyet aracılığıyla gerçekleştirildiğidüşünüldüğündeturistlerin farklı deneyimler ile destinasyona yönelik önce duygusal bir bağ olan aidiyet duygusunun oluşturulmasının yaşadıklarıdeneyimden memnun kalan turistlerin sadakatoluşturmasında daha etkiliolacağı düşünülmektedir.

· Duyuşsal bir süreç olan aidiyetin sağlanması için tatilleri veya ziyaretlerisüresince benzersiz bir deneyim yaşamayı amaçlayan turistlere destinasyonavarışından ayrılışına kadar geçen sürede destinasyon yöneticileri,pazarlamacıları ve çalışanları tarafından yakından ilgi ve alaka gösterilmeli,turistlerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin mümkün olan en üst düzeyde
karşılanması amaçlanmalıdır.

· Destinasyonun dünya düzeyinde önde gelen rakipleri ile yarışabilmesi içinmaliyetlerini en aza indirerek en fazla kar elde etmesi gerektiği bilinen birhusustur. Bu hususta turistlerde oluşturulacak destinasyon sadakati rekabetavantajı sağlamada kullanılabilecek yollardan birisidir. Destinasyon sadakatinindaha önce birçok kez söz edilen maliyeti düşürücü etkisi göz önünealındığında da bu değişkene etki eden farklı değişkenlerin önemle dikkatealınması ve değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

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