LAÜ akademisyeninden yedi bilimsel makale

LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Samet Biricik tarfından uluslararası saygın dergilerde yedi bilimsel makale yayınladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Samet Biricik’in Uluslararası dergiler olan IEEE Transaction of Industrial Electronics, IEEE Transaction of Industrial Informatics, IET Power Electronics, Electric Power Components and Systems, International Journal of Electronics ve Physics of Plasmas, dergilerinde on altı ay içinde yedi makalesi yayınlandı.

Biricik: “LAÜ akademisyeni olarak mühendislik alanında 7 Impact Factor’e sahip dergilerde yayın yapmanın gururunu yaşıyorum”

Projelerini genel olarak Reaktif Güç Kompanzasyonu, harmonikler, elektrik şebekesine bağlı inverterler ve Güç Elektroniği üzerine yapan Biricik, çalışmalarının ABD’deki University of Texas, İrlanda’daki Dublin Institutie of Technology kurumlarındaki bilim insanları ile ortak yürütüldüğünü vurguladı.

Biricik, bilimsel yayınlarda önemli olanın nicelik değil yayın yapılan bilimsel dergilerin etki faktörü (Impact Factor) ve uzun vadede yayınlara verilen atıfların bilimsel camiada büyük önem arzetiğini söyleyerek, bu doğrultuda çalışmaya gayret etiğini ifade etti. Biricik, Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyeni olarak mühendislik alanında 7 Impact Factor’e sahip dergilerde yayın yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. İrlanda’daki Dublin Institute of Technology, ABD’deki University of Texas ve Japonyadaki Shibaura University of Technology ile çalışmalarımı sürdürmekte olduğunu söyleyen Biricik, ayrıca 2018 yılında University of Johannesburg ve Florida State University ile ortak

çalışmalar da yapacağını belirtti.

Biricik: “Lefke Avrupa Üniversitesi uluslararası işbirliklerine ve konferanslara büyük

önem veriyor”

Lefke Avrupa Üniversitesinin uluslararası işbirliklerine ve konferanslara büyük önem verdiğini, bu amaçla her türlü teşviğin akademisyen olarak kendilerine verildiğini dile getiren Biricik bir hafta sonra Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekinde düzenlenecek olan IECON 2017’ye, Nisan 2018’ de Katar da gerçekleşecek POWERENG, ve 2018’ in ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC’ye giderek akademik çalışamlarımızı bilim insanları ile paylaşıp en güncel çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini dile getirdi.