LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bulut Bilişimi ele aldılar

LAÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yönal Kırsal ile birlikte hazırladıkları “Bulut Bilişimde Güvenlik Sorunlarının Analitik Modellemesi ve Performans Değerlendirmesi” başlıklı bildiriyi sunan Çağlar, internetin hayatımıza girmesi ile Bilişim teknolojilerinin her geçen gün hızla artan bir ivme kazandığını ve Bulut Bilişimin ise sağladığı imkanlardan dolayı Bilişim teknolojilerinin en popüler sistemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bulut Bilişim kavramının esasen 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış olmasına rağmen, 2010’lu yıllarda internetin yaygınlaşması ile popüler olamaya başlandığını söyleyen Çağlar, “Günümüzde ise Bulut Bilişim, Bilişim servisleri kamu hizmeti (su, elektrik) gibi kullanılmasını sağlayan bir sistem haline gelimiştir. Amerikan Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü’ne göre Bulut Bilişim; bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanarak daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması anlamına gelmektedir. İnternetin insanlara sunduğu istenen bilgiye ulaşma imkanına kıyasla, Bulut teknolojisi, kullanıcılarına daha üst seviyede bir bilgi işlem gücü imkanı tanımaktadır” dedi.

Bilişim teknolojilerinin insan hayatında büyük bir rolü vardır

Çağlar, Bilişim teknolojilerinin insan hayatında tartışılmaz ölçüde büyük bir rolü olduğunu ve son yıllarda, Bulut Bilişim teknolojisinin sağladığı fırsatlarla popülaritesi en üst seviyede olan teknolojilerden biri olduğunu ifade etti. “Bulut Bilişim kullanıcılarına ortak veri depolama ve kullanma imkanı sunan bir sistemdir. Fakat Bulut Bilişsim teknolojisinin sağladığı avantajlar kadar dezavantajları da vardır. Bu dezavantajların başsında güvenlik açıkları gelmektedir” diyen Çağlar, çalışmada Bulut Bilişim sisteminde saldırı gerçekleştikten sonra ve sistem tekrar normal çalışma düzenine gelene kadar olan sürede sistemin davranışı matematiksel olarak modellenip analiz edildiğini belirtti.

Saldırıların sistem performansına olan etkilerini göstermek için tepki süresi ve sistem veri

parametrelerinin çalışmada incelendiğini dile getiren Çağlar, analizler sonucunda sisteme yapılan saldırılar sıklaştıkça sistemin verim oranında hızlı bir düşüşün görüldüğünü ve bu sebepten dolayı, önleyici tedbirlerin ve hata tolerans sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğinin saptandığını sözlerine ekledi.