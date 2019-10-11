  • BIST 99.033
  • Altın 278,604
  • Dolar 5,8695
  • Euro 6,4747
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bulut Bilişimi ele aldılar

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çağlar Sivas’ta düzenlenen 28. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı’nda LAÜ’yü temsil etti.
LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bulut Bilişimi ele aldılar

LAÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yönal Kırsal ile birlikte hazırladıkları “Bulut Bilişimde Güvenlik Sorunlarının Analitik Modellemesi ve Performans Değerlendirmesi” başlıklı bildiriyi sunan Çağlar, internetin hayatımıza girmesi ile Bilişim teknolojilerinin her geçen gün hızla artan bir ivme kazandığını ve Bulut Bilişimin ise sağladığı imkanlardan dolayı Bilişim teknolojilerinin en popüler sistemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

  

   Bulut Bilişim kavramının esasen 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış olmasına rağmen, 2010’lu yıllarda internetin yaygınlaşması ile popüler olamaya başlandığını söyleyen Çağlar, “Günümüzde ise Bulut Bilişim, Bilişim servisleri kamu hizmeti (su, elektrik) gibi kullanılmasını sağlayan bir sistem haline gelimiştir. Amerikan Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü’ne göre Bulut Bilişim; bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanarak daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması anlamına gelmektedir. İnternetin insanlara sunduğu istenen bilgiye ulaşma imkanına kıyasla, Bulut teknolojisi, kullanıcılarına daha üst seviyede bir bilgi işlem gücü imkanı tanımaktadır” dedi.

 

Bilişim teknolojilerinin insan hayatında büyük bir rolü vardır

 

   Çağlar, Bilişim teknolojilerinin insan hayatında tartışılmaz ölçüde büyük bir rolü olduğunu ve son yıllarda, Bulut Bilişim teknolojisinin sağladığı fırsatlarla popülaritesi en üst seviyede olan teknolojilerden biri olduğunu ifade etti. “Bulut Bilişim kullanıcılarına ortak veri depolama ve kullanma imkanı sunan bir sistemdir. Fakat Bulut Bilişsim teknolojisinin sağladığı avantajlar kadar dezavantajları da vardır. Bu dezavantajların başsında güvenlik açıkları gelmektedir” diyen Çağlar, çalışmada Bulut Bilişim sisteminde saldırı gerçekleştikten sonra ve sistem tekrar normal çalışma düzenine gelene kadar olan sürede sistemin davranışı matematiksel olarak modellenip analiz edildiğini belirtti.

 

   Saldırıların sistem performansına olan etkilerini göstermek için tepki süresi ve sistem veri

parametrelerinin çalışmada incelendiğini dile getiren Çağlar, analizler sonucunda sisteme yapılan saldırılar sıklaştıkça sistemin verim oranında hızlı bir düşüşün görüldüğünü ve bu sebepten dolayı, önleyici tedbirlerin ve hata tolerans sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğinin saptandığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı27 Eylül 2019 Cuma 14:24
  • Kültür turları ile KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladılar26 Eylül 2019 Perşembe 14:42
  • LAÜ öğrencilerinden anlamlı projeler: Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı25 Eylül 2019 Çarşamba 16:29
  • LAÜ Akademisyeni Günebak; gebelik diyabetinde beslenme tedavisi önemli24 Eylül 2019 Salı 16:02
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği LAÜ öğrencilerine Trafik Oryantasyon eğitimi verdi24 Eylül 2019 Salı 09:15
  • Kahvaltı etmeyen çocuklar derslere daha ilgisiz ve başarısız oluyorlar20 Eylül 2019 Cuma 15:00
  • Kaygı seviyesi yüksek ergen ve çocuklar için erken ve önleyici müdahaleler önemli18 Eylül 2019 Çarşamba 16:44
  • İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz17 Eylül 2019 Salı 16:23
  • Yüksek tansiyonda düzenli fiziksel aktivite her zaman öneriliyor17 Eylül 2019 Salı 14:17
  • Okul uyumunu etkileyen en önemli faktör öğretmen16 Eylül 2019 Pazartesi 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti