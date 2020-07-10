LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Lefkoşa - Suriçi butik otel örneklerini ele aldılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar tarafından hazırlanan “Tarihi Dokuda İşlev Değişikliğinin İç Mekân Üzerinden Değerlendirilmesi “Lefkoşa - Suriçi Butik Otel Örnekleri” konulu makale docomomo_tr Türkiye'de Modern İç Mekânlar Sempozyumu’nda sunuldu.

Özyiğin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen docomomo_tr Türkiye'de Modern İç Mekânlar Sempozyumu’nun Kamusal Mekânlar, Konut, Plastik Sanatlar, Edebiyat ve Sinema ile Araştırma Yöntemleri odaklarındaki oturumlarla araştırmacıların bilim ve kültürün tüm yönleriyle ilgili en son gelişme, araştırma bulguları, fikir ve uygulamalarını sundukları ideal bir akademik online platformda gerçekleştirildiğini belirten akademisyenler, sempozyumda çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konuların ele alındığını ve sempozyum programına özel oturumlar, poster, sözlü ve online sunumların yer aldığını ifade ettiler.

Yeniden işlevlendirilerek kullanılan yapıların, sosyo-kültürel sürekliliğin sağlanması ve ekonomik katkı sağlaması açısından önem teşkil ediyor

Ermiyagil ve Gürçınar toplumların yaşamış olduğu sosyo-kültürel, teknolojik ve ekonomik değişimler, insanların ihtiyaçlarını değiştirirken, bu değişikliklere bağlı olarak da mekânları dolayısıyla yapıları da değiştirmekte olduğunu ve değişen şartlara uyum sağlayamayan yapıların ya yeniden işlevlendirilerek kullanılmakta ya da zaman içerisinde yok olduğunu ifade ettiler. Yeniden işlevlendirilerek kullanılan yapıların, hem sosyo-kültürel sürekliliğin sağlanması açısından hem de ekonomik katkı sağlaması açısından önem teşkil etmekte olduğunu ifade eden akademisyenler çalışma ile ilgili bilgiler vererek, şöyle devam ettiler; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa-Suriçi kenti tarihi yapı stoğunun yoğun olarak bulunduğu alanlardan biridir. Bu alan içerisinde bulunan yapıların bir veya birkaçı bir araya getirilerek; butik otel, restoran, kafe, bar…vb. gibi yeni işlevlere dönüşerek kentsel yaşama katılmaya başlamıştırlar. Çalışma kapsamında Lefkoşa - Suriçi butik otel örnekleri ele alınmıştır. Lefkoşa - Suriçi butik otel örneklerinin seçilmesinin başlıca nedeni ise tarihi doku içerisinde yapılan müdahale ve tasarımların, mevcut kent dokusunu bozmadan, iç mekânlara yansıtılması ve modern iç mimari tasarımlar olarak ortaya çıkmasıdır.

“Çalışma kapsamında, işlev dönüşümünü tamamlanmış ve günümüzde yeni fonksiyonları ile var olan Lefkoşa Suriçi Bölgesi butik otel yapıları ile ilgili literatür taraması ve görsel malzemelere bağlı olarak mekânsal analizler yapılmıştır” diyen akademisyenler yapılan mekân analizleri sonucunda mevcut yapıların potansiyeline bağlı olarak butik otel ihtiyaç programında bulunan mekânların verimliliği ve işlevselliğinin tartışıldığını ve bu aşama da ayni zamanda çalışmanın yöntemsel çerçevesini oluşturan literatür taraması “yerinde gözlem ve dokümantasyon” yöntemleriyle desteklendiğini ve çalışmanın özgünlüğünü artırdığını belirttiler.

Sonuç olarak, işlev değişikliği kavramı seçilen Lefkoşa Suriçi Bölgesi butik otelleri iç mekân örnekleri üzerinden değerlendirildiğini dile getiren akademisyenler elde edinilen bulgular doğrultusunda ise, yapılmış ve yapılacak olan yeni işlev değişikliklerinin daha kullanışlı olabilmesi için öneriler geliştirildiğini ifade ettiler.