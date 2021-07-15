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LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde Sunum Tekniklerinin Değerlendirilmesi konusunu ele aldılar

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LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde Sunum Tekniklerinin Değerlendirilmesi konusunu ele aldılar.
LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde Sunum Tekniklerinin Değerlendirilmesi konusunu ele aldılar

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar , Yakın Doğu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve İKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) ortaklığı ile hazırlanan III. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar çevrimiçi Kongresinde, “Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde Sunum Tekniklerinin Değerlendirilmesi” konulu ortak çalışmalarını sundular.

 “Bildirinin amacı Mimarlık eğitiminde kullanılan geleneksel tasarım sürecinde gerçekleştirilen mimari sunumlarla, uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen sunum tekniklerinin değerlendirilmesidir”

  Ermiyagil, Gürçınar ile yaptıkları “Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde Sunum Tekniklerinin Değerlendirilmesi” konulu ortak çalışma hakkında şu bilgileri paylaştı; “ 2020’nin başlarında tüm dünyayı beklenmedik bir şekilde etkisi altına alan Covid-19 salgını, teknolojinin hızlı bir şekilde eğitim, iş ve sosyal hayatımıza entegre olmasına neden olmuştur. Yaşanan salgın süreci etkisiyle bilgisayar donanım ve yazılımları Mimarlık eğitiminin hemen her alanında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Mimarlık eğitim sürecinin en önemli dersi olan Tasarım atölyelerinde , yüz yüze usta çırak ilişkisi çerçevesinde yıllardır süre gelen tasarım eğitim modeli 2020 Mart ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ini de etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Bu nedenle, bilgisayar donanım, yazılımları tasarım, sunum süreçlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak, bildirinin amacı Mimarlık eğitiminde kullanılan geleneksel tasarım sürecinde gerçekleştirilen mimari sunumlarla, uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen sunum tekniklerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık bölümü, ikinci sınıf mimari tasarım I atölyesinde geleneksel eğitim süresince ve uzaktan eğitim sürecinde hazırladıkları proje sunumları değerlendirmeye alınmıştır.”

  Ermiyagil son olarak “Mimarlık eğitiminde kullanılan bilgisayar donanım, yazılımları her iki süreçteki farklılıkları, öğrencilerin sunum becerisinin gelişmesine olan etkileri projeler üzerinden sorgulanmıştır. Araştırma bulgularında ise öğrencilerin geleneksel yöntemle ve uzaktan eğitim süreçinde hazırladıkları proje sunumları üzerinden yapılan değerlendirmeyle bu iki farklı sunum şeklinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

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