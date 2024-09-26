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LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

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​​​​​​​Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi ile dünyanın en prestijli yayınevlerinden Elsevier B.V. iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinin güncel versiyonu Eylül ayı içerisinde yayınlandı.
LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi ile dünyanın en prestijli yayınevlerinden Elsevier B.V. iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinin güncel versiyonu Eylül ayı içerisinde yayınlandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşlı ve Yrd. Doç. Dr. Seyi Saint Akadiri 2024 yılı en etkili bilim insanları listesinde yer almayı başardı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli listede ilk iki bin dilimine girerek büyük başarı elde etti.

Kariyer Boyu Etki Listesinde 2 LAÜ Akademisyeni

Çalışmada 7 milyon bilim insanının kariyer performansı Scopus veri tabanı kullanılarak hazırlandı. İlk yüzde 2’lik dilime giren yaklaşık 220 bin bilim insanının yer aldığı liste ‘Kariyer Boyu etki’ ve ‘Yıllık Etki’ olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, ve Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli kariyer boyunca dünya genelinde en etkin bilim insanları arasında yer almayı başardı.

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