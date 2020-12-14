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LAÜ Akademisyenleri psikososyal bir kriz olarak yaşanılan pandemi sürecini ele aldılar...

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma” konulu panel Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirildi.
LAÜ Akademisyenleri psikososyal bir kriz olarak yaşanılan pandemi sürecini ele aldılar...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma” konulu panel Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

      Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız’ın, küresel salgın sürecinin zorluklarından bahseden konuşmasıyla başlayan panelde, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray ‘Obsesif Kompulsif Bozukluğu’, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör ‘Kaygı’, Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu ‘Deprem Sonrası Kaygı ve Başa Çıkma Stratejileri’, Öğretim Görevlileri Beliz Köroğlu ‘Depresyon’ ve Dilem Öke ‘İstifleme Davranışı’ konularını ‘Psikososyal Krizler’ üzerinden açıkladılar.

   Psikoloji Bölümü tarafından yapılan panel değerlendirilmesinde, psikososyal bir kriz olarak yaşanılan pandemi sürecinin, belirsizliği de beraberinde getirdiğini ve virüsün etkilerinin tam olarak bilinmemesi, semptomlarının tam anlaşılamaması gibi belirsizliklerle birlikte, nasıl korunulması gerektiği ile ilgili de bireylerde sorular oluşturduğu belirtildi. Bölüm tarafından, koronavirüsün tam olarak bıraktığı etkilerin bilinmemesinden doğan belirsizlik hissinin yanı sıra sağlık sorunlarına yönelik endişelerin de artmakta olduğunu ve panelde buna bağlı olarak yaşanılan ruh sağlığı bozukluklarının da ele alındığı bilgisi verildi.

 

  Panelde Psikososyal Krizlerde yaşanılan ruh sağlığı bozuklukları ve baş etme stratejileri tartışıldı. Çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen online konferansta öğrencilerden alınan geribildirimler ve konu ile ilgili aktarımlarda bulunmaları bakımından, öğrenciler için de verimli ve faydalı bir etkinlik düzenlendi.

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