  • BIST 1.127
  • Altın 442,373
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

LAÜ Akdemisyeni Kılıç, kriz döneminde marka iletişiminin önemine dikkat çekti

» »
LAÜ Akdemisyeni Kılıç, kriz döneminde marka iletişiminin önemine dikkat çekti
LAÜ Akdemisyeni Kılıç, kriz döneminde marka iletişiminin önemine dikkat çekti

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Aydın Kılıç, “Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını belirsizliklerin olduğu ve adapte olunması gereken bir süreç. Sosyal izolasyonun da yaşandığı bu süreçte iletişimin önemi bir kez daha anlaşıldı” diyerek, “Kriz Döneminde Marka İletişimi” konusu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

 “Markama güvenebilirsin” mesajı verilmeli

  “Markalar açısından değerlendirildiğinde bu dönemde yaşanan belirsizliklerin ilk olarak endişe ve kaygıyı arttırdığını görüyoruz” diyen Kılıç, insanların salgınla birlikte ekonomik bir krizin de yaşanacağını bildiğini belirtti. Kılıç, ancak bu insanların hiç para harcamayacağı anlamına gelmediğini  tüketicilerin bu dönemde parayı doğru harcamak isteyeceklerini yani ödediklerinin karşılığını tam olarak almak isteyeceklerini dile getirdi. “Karşımızda markalardan beklentileri artmış, daha da bilinçli tüketiciler duruyor. Bu bakımdan ilk olarak tüketicilerin kaygısını gidermek çok önemli” diyen Kılıç, örneğin tüketicilerin bu kaygıları arasında turizm sektörü veya gıda ürünleri açısından hijyen endişesi olabileceğini ve markaların öncelikle belirsizlikleri gideren iletişime odaklanarak “markama güvenebilirsin” mesajı vermesi gerektiğini ifade etti.

İletişimciler kriz döneminde uyulması gereken bazı kurallar üzerinde uzlaşır

   Kılıç, “İçinden geçtiğimiz bu süreç insanların sadece ihtiyaçlarına odaklandığı bir süreç. Bu noktada insanların ihtiyacı olan şeyleri satmaya çalışmak da çok uygun olacaktır. Markalar bu iki konu arasındaki dengeyi iyi kurmalıdır. Bunun yanında özellikle içinde bulunduğumuz dönemde iyice kendini gösteren markaların topluma fayda yaratma beklentisi de göz önünde bulundurularak markalar biz duygusu ile hareket ederek toplu bir dayanışma ruhu ile insanların yanında olduğu mesajını da vermelidir” dedi. Bunlar kadar markanın iç iletişiminin de önemli olduğunu belirten Kılıç, çalışanlarına şeffaf açık ve onların yanında olan liderlerin destek göreceğini ifade ederek, marka çalışanları açısından takım olmanın öneminin anlaşılmasına vurgu yaptı. “Markaların sosyal sorumluluk, toplumsal fayda gibi konularda dışarıya yansıttığının içeride de karşılığı olmalıdır” diyen Kılıç, iletişimcilerin kriz döneminde uyulması gereken bazı kurallar üzerinde uzlaştığını ve kriz döneminde marka iletişiminin altın kuralları bulunduğunu aktararak,  bu kuralları şöyle sıraladı;

  • İhtiyaç iletişimi: Markalar doğru ihtiyaçların iletişimini yapmalı
  • Önceliklerin belirlenmesi: Markalar tüketicilerin hijyen gibi öncelikli kaygılarına cevap verecek iletişimde bulunmalı.
  • Toplumsal fayda: Markalar açısından özellikle bu dönemde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek ve toplumsal fayda yaratmak önemli.
  • Adaptasyon: Kriz dönemine adapte olan markalar krizden başarıyla çıkabilir.
  • İletişim Dili: Sürece uygun yeni iletişim dili yaratmak önemli. Hem daha önceki iletişim dili hem de diğer marklardan farklı artı değerler yaratacak bir dil kullanılmalı.
  • Liderlik: Çalışanların yanında şeffaf ve dürüst liderler ön planda olacak.
  • Markanın iç iletişimi: Ekip çalışmasını önemi bir kez daha anlaşılıyor.

İletişimcilerin rolü: Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim gibi iletişimcilerin rolleri iyi tanımlanmalı. Markaları, liderlerini ve kurumların iletişimlerini yeni düzen içinde kurmada, sürdürmede ve markaların sürece uyum göstermelerinde kritik bir rol üstlenmeli

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğretim Üyesi Ataman; son yıllarda “Özel Eğitimde Aile Eğitiminin” önemi gittikçe artmakta17 Temmuz 2020 Cuma 15:16
  • LAÜ Öğretim Üyesi Merdan COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:42
  • LAÜ Öğretim Üyesi Merdan COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı16 Temmuz 2020 Perşembe 14:59
  • LAÜ Öğretim Üyesi Görkem “Öfke Kontrolü” ile ilgili bilgilendirmeler yaptı14 Temmuz 2020 Salı 19:13
  • LAÜ Öğretim Üyesi Görkem “Öfke Kontrolü” ile ilgili bilgilendirmeler yaptı14 Temmuz 2020 Salı 14:45
  • LAÜ Öğretim Üyesi Merdan COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı12 Temmuz 2020 Pazar 16:47
  • LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Lefkoşa - Suriçi butik otel örneklerini ele aldılar10 Temmuz 2020 Cuma 17:26
  • Besin tercihleri ve yaşam tarzı ile iştahımızı kontrol altına alabiliriz09 Temmuz 2020 Perşembe 19:20
  • LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. İskifoğlu Sosyal medya bağımlılığı ve yaşadığımız yüzyılın tehlikelerine değindi07 Temmuz 2020 Salı 16:47
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisinin önemine dikkat çekti05 Temmuz 2020 Pazar 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti