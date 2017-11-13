LAÜ akreditasyonlarına bir yenisini daha ekledi

FIBAA kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üniversitenin ilgili programlarının akredite edilmesi kararını aldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)akademik gelişmelerine bir yenisini daha ekleyerek, eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında başarılar elde etmeye devam ediyor. Almanya’da kurulmuş olan yüksek öğrenimde kalite güvencesi ve kalite geliştirme amacı ile çalışmalarını sürdürenInternational Business Administration Accreditation (FIBAA) kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üniversitenin ilgili programlarının akredite edilmesi kararını aldı.

FIBAA tarafından İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri akredite edildi.

FIBAA yirmi yılı aşkın bir süredir yüksek öğrenimde kalite güvencesi ve kalitenin geliştirilmesi için, son yenilikleri takip eden ve dünyaca tanınan uluslararası bir akreditasyon kurumudur. Kurum denetlemelerinde sadece üniversiteleri değil, üniversitelerin şirketlerle ve organizasyonlarla olan ilişkilerini, öğrencilerin mezuniyet sonrası şirketlerde yer alma başarılarını denetleyen dünyada etkin bir kurumdur. Kurum, denetçilerini hem üniversitelerden hem de sektörde söz sahibi olmuş uzmanlardan seçmekte ve değerlendirmelerini bu kişiler ile yapmaktadır.

Alman uzmanlardan oluşan heyetin, LAÜ kampüsünde gerçekleştirdiği iki günlük denetlemede,akademik yeterlilik açısından bölümler incelenerek ilgili birimler, yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile görüşmeler yapıldı. Son derece başarılı geçen akademik denetim süreci sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine FIBAA tarafından 5 yıllık süre içinuluslararası akredite belgesi verildiği açıklandı.

LAÜ, son yıllarda artan öğrenci sayısının yanında eğitim kalitesini artırmaya yönelik yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda çeşitli uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akreditasyon aldığı programların sayısını sürekli artırmakta olup geçtiğimiz akademik yılda daİngilizce Hazırlık Okulu Edexcel-Pearson Assured akreditasyonu, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, İnşaat Mühendisliği bölümleri iseMÜDEKakreditasyonu almıştı.