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LAÜ ASIIN akreditasyonunu aldı

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LAÜ ASIIN akreditasyonunu aldı
Dünyaca tanınan akreditasyon kurumunun LAÜ denetimi başarılı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız kuruluşlarca tescili olan akreditasyonlar noktasında çok büyük başarılar elde etmeye devam ediyor.
LAÜ akreditasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, Almanya’da kurulmuş olan yüksek öğrenim alanında geçerliliğin, güvenirliliğin ve şeffaflığın ilke olarak belirlendiği kalite geliştirme amacı ile çalışmalarını sürdüren ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengange der Ingenieruwissensfhaften der Informatik, der Naturwissenschaften) kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üniversitenin ilgili programlarının akredite edilmesi kararını aldı. Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri akredite edildi  ASIIN yüksek öğrenimde kalite güvencesi ve kalitenin geliştirilmesi için, son yenilikleri takip eden ve dünyaca tanınan uluslararası bir akreditasyon kurumudur. Kurum, ayrıca ENAEE  (Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Kurumları Ağının) kurucu üyesidir. Bunun sayesinde programlara Euro-Ace belgesi verme yetkisine sahiptir. Ayrıca  Kurum EQANIE (Informatik Eğitimi Avrupa Kalite Güvence Ağı) üyesidir. Kurum denetlemelerinde sadece üniversitelerin programlarını değil, üniversitelerin bölümlerinin şirketlerle ve organizasyonlarla olan ilişkilerini, öğrencilerin mezuniyet sonrası şirketlerde yer alma başarılarını denetleyen dünyada etkin bir kurumdur. Kurum, denetçilerini üniversitelerden ve  sektörde söz sahibi olmuş uzmanlardan seçmekte ve değerlendirmelerini bu kişiler ile yapmaktadır.

Başarılı geçen akademik denetim sürecinin yanında Euro-Ace etiketi de verildi

Alman uzmanlardan oluşan heyetin, LAÜ kampüsünde gerçekleştirdiği üç günlük  denetlemede,akademik yeterlilik açısından  bölümler incelenerek ilgili birimler, yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile görüşmeler yapıldı.  Son derece başarılı geçen akademik denetim süreci sonucunda Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile Yazılım Mühendisliği Bölümü, ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine ASIINtarafından 5 yıllık süre içinuluslararası akredite belgesi verildi. Ayrıca Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile  Yazılım Mühendisliği bölümlerine Euro-Ace etiketi de verildi. LAÜ, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda çeşitli uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akreditasyon aldığı programların sayısını sürekli artırmakta olup geçtiğimiz akademik yılda daİngilizce Hazırlık Okulu Edexcel-Pearson Assured akreditasyonu, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, İnşaat Mühendisliği bölümleri iseMÜDEKakreditasyonu almış, geçtiğimiz yıl içerisinde de İşletme Yönetimi bölümü ile Uluslararası İlişkiler bölümleri de FIBAA akreditasyonu almıştı.

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