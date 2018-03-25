LAÜ Çevre Kulübü öğrencileri ‘Dünya Su Günü’nde farkındalık yarattı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Çevre Kulübüöğrencileri Mühendislik Fakültesi Öğretim ÜyesiDr. Devrim Özdalöncülüğünde, “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle sosyal farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren Özdal, Çevre Kulübü’nün üyelerinin Çevre Bilimleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluştuğunu söyleyerek, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water), 22 Mart Dünya Su Günü için 2018 yılı temasının “Su için Doğal Çözümler” olarak belirlendiğini ifade etti. Farkındalık yaratmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyleyen Özdal,“Özelikle dünyada temiz ve kullanılabilir suya ulaşmak çok zor,temiz suya erişim giderek azalırken,temiz su gereksinimi de giderek artmaktadır.Biz de bu duruma dikkat çekmek istedik” dedi.

Özdal, Dünya Su Günü ile ilgili bilgiler içeren broşür hazırladıklarını ve bu broşürlerinüniversite içerisinde dağıtıldığını söyleyerek, birey olarak dikkat edilmesi gerekenleri; suyu tasaraflu kullanma,örneğin evde diş fırçalarken musluğu açık bırakmama, bulaşık yıkarken su israfından kaçınma, duşta daha az zaman geçirme gibi her bireyin kolaylıkla yapabileceği tasarruflarla suyun daha verimli kullanılabileceğini söyleyen Özdal,“Böylelikle gelecek nesiller içinde daha çok su bırakabiliriz” dedi.

LAÜ Çevre Kulübü Başkanı Oluseye Owoeye ise Çevre Kulübü’nün bireysel ve genel olarak dünyada su kullanımı ile ilgili temiz suya ulaşmanın çok mümkün olmadığını, bu yüzden etkinliğinamaçlarının,suyun düzenli ve tasaruflu kullanımı ile daha çok nasıl artırılabileceğikonusunda dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.Owoeye,etkinlikte, suyu daha çok elde etmek için doğanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda da bilgiler verildiğinibelirtti.

22 Mart Dünya Su Günü etkinliğinde öğrenciler düşüncelerini dile getirdiler:

Harun Artar:

Su yaşam kaynağı ve nefes kadar önemli. Su hayatımızda olmazsa yaşayamayız. Su duyarlılığı hakkında suyu israf etmemeye çalışıyorum.Bu etkinlik suyun farkındalığını ve önemini biraz daha arttırdı.

Mutsa Msabaeka:

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans 2. sınıf öğrencisiyim.Su, şu anda yaşayan kişiler içinönemli olduğu kadar, gelecek nesiller için de suyu temiz bir şekilde aktarmak çok önemlidir. Öncelikle okul için çevre kulübünün kurulması önemli bir olay.Çevre Bilimleri bölüm ve kulüp olarak aldığımız destekle daha güzel işler yapmak hedefindeyiz.

Ahmet Engin:

Fizyoterapi Bölümü’nde 2. sınıf öğrencisiyim. Su hayatımızda çok önemli ve vücudumuz için çok değerli bir maddedir. Her sağlıklı insan günde 1.5 litrenin üzerinde su tüketmelidir. Su, bence bir saflık, doğallık demektir,tabiatın ana kaynaklarından bir tanesidir. Su olmazsa insan 3 günden sonra yaşayamaz vehiç bir canlı yaşayamaz. Su tasarrufu konusunda çevre kulübünün yapmış olduğu etkinliklerle ve su tasarrufunun önemi hakkında seminerlerle insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekir.

Mehwish Saleem:

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans 1. sınıf öğrencisiyim. Çevre Kulübü’nün üyesiyim. Suyun önemine dikkat çekmek için bir sosyal farkındalık etkinliği yapmak istedik. Dünya’nın yaklaşık olarak dörtte üçü su ile kaplı fakat temiz, kullanılabilir, ulaşabileceğimiz su miktarı sadece yüzde 2’lik bir dilim ve bu tüm ülkelere eşit şekilde ulaşmıyor.