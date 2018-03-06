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LAÜ’ de “Bilgisayar ve Bilişim Mühendislerinin Sektördeki Rolü ve Bilişimdeki Yeni Trendler”konusuna dikkat çekildi

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LAÜ’ de “Bilgisayar ve Bilişim Mühendislerinin Sektördeki Rolü ve Bilişimdeki Yeni Trendler”konusuna dikkat çekildi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Bilişim Kulübü tarafından “Bilgisayar ve Bilişim Mühendislerinin Sektördeki Rolü ve Bilişimdeki Yeni Trendler”  konulu seminer düzenlendi.

Seminere,Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) adına, Denetleme Kurulu Üyeleri Erkan Emirzade ve Bora Tüccaroğlu  katıldı. 

Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşu, amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili bilgiler veren Emirzade, BMO’nunüyelerine mesleki alanda yetkinliklerini artırma fırsatı yarattığını;iletişim,takım çalışması, problem çözme ve liderlik becerilerini de kazandırmada büyük rol aldığını belirtti.Odanın, bilişim alanında önemli bir rol üstlenmesinin yanısıra diğer paydaşları ile de her zaman işbirliği içerisinde çalıştığını ifade eden Emirzade, üniversitelerin bilişim bölümlerinde eğitim gören öğrencilere zorunlu yaz stajları konusunda bilişim firmaları ile köprü vazifesi kurduğunu belirtti.

Emirzade, dünyada bilişim ve bilişim ürünleri artık temel ihtiyaç haline geldi
Dünyada bilişim ve bilişim ürünlerinin artık temel ihtiyaç haline gelmiş olmasının bir yandan bilişim sektörünü büyütmeye devam ederken diğer yandan da bu alanda çalışan ihtiyacının artırmakta olduğunu belirten Emirzade, sunumundaülkemizde ve yakın coğrafyada bilişim alanında kariyer fırsatlarından ve bilişimdeki yeni trend teknolojileri hakkında bilgiler vererek, mezun olacak olan öğrencilerin iş görüşme öncesi ve sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerine önerilerde bulundu.

Proje yönetiminin iş ve özel hayatta çok önemli bir yer tutmakta olduğunu belirten Tüccaroğlu, özellikle bilişim projeleri söz konusu olduğu zaman genel algının konunun teknik tarafının çok daha ağır bastığını, başarı veya başarısızlığın teknik çalışmalara bağlı olduğunu ifade etti. “Bir bilişim projesinin yürütme aşamasında tabi ki daha çok efor ve kaynak sarf edilmekte, ürün bu aşamada ortaya çıkmaktadır, ancak projenin başarılı olması sadece yürütme aşamasındaki çalışmalarla sınırlı olmayıp özellikle proje başında ve proje süresince yapılan idari değerlendirme ve çalışmaların çok büyük bir etkisi olduğu görülmektedir” diyen Tüccaroğlu,  bilişim uzmanlarının mesleklerini icra ettikleri süre içinde idari süreçlerin hatırı sayılır bir öneme sahip olduğunu ve projelerin başarısında büyük önem taşıdığını söyledi.

Tüccaroğlu son dönemlerin en güncel konularından biri olan blok zinciri konusunu anlattı
Tüccaroğlu son dönemlerin en güncel konularından biri olan blok zinciri konusu ile sunumuna devam etti. Kayıtların tutulmasının tarih boyunca önemli olduğunu belirten Tüccaroğlu, bu amaçla sırası ile taş, papirus, kağıt ve bilişim teknolojilerini kullanan insanoğlunun kayıtların doğruluğu ve geçerliliği konusunda hep üçüncü bir otoriteye güvenmek zorunda kaldığını ifade etti. 

“İşte bu, üçüncü bir otoriteye bağımlılığı ortadan kaldırmak ve mükerrer harcama problemine çözüm yaratma  amacı ile yola çıkan bitcoin, blokzinciri (blockchain) adı verilen dağıtık, şeffaf, dijital imza teknolojileri ile korunan yapı ile bunu mümkün kılmaktadır” diyen Tüccaroğlu, blokzinciri teknolojisinin günümüz bilişim ve finans sektörü çözümleri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağının tartışıldığını belirtti. 

Tüccaroğlu, bitcoin’in blokzinciri yapısının uygulanabilirliği konusunda çok güzel bir örnek olduğu noktasından hareketle, akıllı kontratların kullanıldığı çözümlerin hayatımızda daha çok yer alması ile bilişim teknolojisinin hayatımızda çok farklı roller üstleneceğini söylemeninzor olmayacağını belirterek, bir bitcoin işleminin tüm aşamalarının detaylı şekilde incelendiğini söyledi.  

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