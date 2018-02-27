LAÜ’ de Kontakt Lenste Yenilikler: “Bakış Açınızı Değiştirin” konulu konferans gerçekleşti...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Kontakt Lenste Yenilikler: “Bakış Açınızı Değiştirin”konulu konferansa, ALCON Bölge Müdürü Emre Özen konuşmacı olarak katıldı.

Kornea yapısının üç tabakadan oluştuğunu söyleyen Özen,lensler gözdeyken uyuyakalma,lenslerin ne zaman kullanılmaması gerektiği, lenslerle ilgili muhtemel sorunlar vebir sorun oluştuğu takdirde yapılması gerekenler hakkında da detaylı bilgiler aktardı.

Özen, lens kullanımı ile ilgili bilgiler verdi

Kontakt lenslerin takılması ve çıkarılması ile ilgili ayrıntılı talimatlarıngöz doktoru tarafındanverilmesi gerektiğini söyleyen Özen, bu talimatları şöyle sıraladı: Lenslerinize dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın ve kurutun. Açmadanönce blister paketi hafifçe çalkalayın. Folyonun kapağını sıyırarak açın. Lensipaketin içindeki solüsyonla birlikte avucunuza dökün veya gerekirse işaret parmağınızı kullanarak lensi nazikçe kaptan çıkarın. Lensin ters dönmüş olmadığından ve ilgili gözünüze uygun lensi aldığınızdan emin olun. Lensteki renkli baskının, lensin dış kısmına kıyasla lensin iç kısmına daha yakın olduğunu fark edeceksiniz. Bu bilgiyi lensin hangi yüzünün iç taraf olduğunu (göze değen taraf) belirlemek için kullanın. Lensi takmadan önce inceleyin, zarar görmüşse kullanmayın.Lensinizi çıkarırken ellerinizin tamamen kuru olmasını sağlayın. Birkaç kez gözünüzü kırptıktan sonra yukarı doğru bakarken lensi aşağıya, gözünüzün beyaz kısmına doğru kaydırın. Lensi başparmağınız ve işaret parmağınızla nazikçe sıkıştırarak çıkartın. Lensi çıkarmakta zorlanıyorsanız göz dokusunu sıkıştırmayın.Kayganlaştırıcı ve nemlendirici bir damla ile yeniden deneyin.Lensleri lens kabından ya da gözünüzden çıkarmak için kesinlikle cımbız, vakum, sivri cisimler ya da tırnaklarınızı kullanmayın.

Özen lenslerin bakımını şöyle sıraladı:

• Lenslerinize doğru şekilde bakım yapmanız çok önemlidir

• Zararlı mikropları öldürmek, güvenli ve konforlu bir kontakt lens kullanımısağlamak için lenslerinizi her çıkarttığınızda dezenfekte edin

• Lens yüzeyindeki kirleri temizlemek için göz doktorunuz tarafından ayrı birtemizleme ve durulama adımı önerilebilir. Buna ek olarak lenslerinizproteinleri gidermek için periyodik enzimatik temizlik gerektirebilir.Kayganlaştırıcı ve nemlendirici damlalar kullanılmalıdır

• Alternatif lens bakım ürünleri kullanmaya başlamadan önce göz doktorunuzadanışın

• Farklı sistemlere ait lens bakım ürünlerini birbirinin yerine kullanmayın ya dakarıştırmayın

• Yumuşak kontakt lens bakım ürünlerini yalnızca üreticinin talimatlarına görekullanın

Özen, lenslerin ne zaman kullanılmaması gerektiğini sıraladı:

Kontakt lensler sağlıkla veya çevreyle ilgili belirli durumlarda kullanılmamalıdır.

Güvenli kontakt lens kullanımını önleyen veya etkide bulunan durumlar şunlardır:

• Gözde ya da göz kapaklarında alerji, inflamasyon, enfeksiyon veya tahriş

• Şiddetli soğuk algınlığı veya grip gibi hasta olunan dönemler

• Göz ilaçları dahil olmak üzere bazı ilaçların kullanımı

• Yetersiz gözyaşı filmi (göz kuruluğu)

• Kontakt lens kullanımını olumsuz etkileyecek aşırı derecede kuru ya da tozlu

ortamlar

• Koruyucu gözlük kullanmadan yapılan su sporları

Bu koşullar veya diğer koşullarla ilgili olarak göz doktorunuza danışın

Muhtemel Sorunlar

Yumuşak kontakt lensler kullanıcıya pek çok fayda sağlamakla birlikte sorunların

oluşması mümkündür ve ilk olarak aşağıdaki belirti veya belirtilerle fark edilebilir:

• Gözde bir cisim hissetme

• Lensin rahat olmaması

• Gözde kızarıklık

• Işığa karşı duyarlılık

• Gözlerde yanma, batma, kaşıntı veya sulanma

• Görme keskinliğinde azalma

• Işıkların etrafında gökkuşağı veya haleler

• Göz salgılarında artış

• Rahatsızlık/ağrı

• Şiddetli veya devamlı göz kuruluğu

İhmal edildiği takdirde bu semptomlar daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.