LAÜ’ de “Yanlışsız Öğretim Yöntemleri” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM)tarafından “Yanlışsız Öğretim Yöntemleri” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çığıl Aykut konuşmacı olarak katıldı.

Aykut, yanlışsız öğretim yöntemlerinin, tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri ve uyaran ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri olmak üzere iki grupta toplandığını ifade etti. Aykut, tepki ipuçlarının, öğrencinin doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla öğretmen tarafından öğrenciye sunulan davranış şekilleri olduğunu ve çeşitli tepki ipucu türlerinintümünde ortak olanların, sözel-işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım olduğunu belirtti. Aykut, uyaran ipuçlarının ise, yine öğrencinin doğru tepki vermesini sağlamak amacıyla, öğretmen tarafından, uyaranda yapılan düzenlemeler olduğunu söyledi.

Tepki ipuçlarının kullanıldığı yanlışsız öğretim yöntemlerin de bahseden Aykut, bu yöntemleri; sabit bekleme süreli öğretim, artan bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim, davranış öncesi ipucu ve ipucunun geri çekilmesiyle öğretim, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek artırılmasıyla öğretim olarak sıraladı.

Aykut, öğrenmenin aşamalarını, edinim, akıcılık, kalıcılık ve genelleme olduğubu belirterek, edinimin, öğrencinin sahip olmadığı bir davranışı, öğrenmenin edinim aşamasının sonunda en az %80 düzeyinde yapabilir hale gelmesi olduğunu söyledi. Aykut, “Yeni öğrenmelerin gerçekleştiği bu aşamanın amacı, öğrencinin arzu edilen davranış değişikliğini doğru bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır” diyerek,kalıcılığı öğretim bittikten sonra da öğrencinin kazandığı davranış ya da davranış zincirlerini sürdürmesi olarak açıkladı. Aykut akıcılığı ise, edinilen davranışın olağan hızıyla yapılması için izlenecek süreci anlattığını ve genellemenin, öğrencinin bir davranışı, davranışı kazanırken öğrendiği koşullardan farklı koşullar altında da sergilemesi olarak tanımladı.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman tarafından Aykut’a teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.