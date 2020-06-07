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LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi küçük sınıflarda uygulama imkanı sunuyor

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LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi küçük sınıflarda uygulamaimkanı sunuyor
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi küçük sınıflarda uygulama imkanı sunuyor

2018 – 2019 Akademik Yılı’nda YÖK onayı alarak eğitime başlayan LAÜ Diş Hekimliği
Fakültesi, gelişmiş laboratuvarlarıyla, sunduğu teknolojik altyapı ve zengin akademisyen
kadrosu ile fark yaratıyor.
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru fakültenin misyonunun
ulusal ve uluslararası ortamda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuna sahip, mezunları
mesleki alanda ön sıralarda yer alan bir fakülte olmak, gelişmiş Diş hekimliği eğitim ve
öğretim bilgilerini öğrencilere sunmak, etik değerlere saygılı, başarılı, yüksek akademik
bilgiye, eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip başarılı diş hekimleri yetiştirmek
olduğunu söyledi.
Yurdukoru “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında alınan YÖK onayı sonrası, ilk diş hekimi
adayları ile eğitime başlamanın mutluluğunu yaşamış olan LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi,
açılan Pratik uygulama ve Simulasyon laboratuvarları ve entegre, cerrahi klinikleri ile
gelişmiş Diş Hekimliği eğitim kurumları arasına girmiştir” dedi.
Diş Hekimliği Fakültesi, küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunuyor
Küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunan Diş Hekimliği Fakültesi’nin
olanakları hakkında bilgi veren Yurdukoru; Preklinik Laboratuvarı, Fantom Simulasyon
Laboratuvarı, Alçı Laboratuvarı, Diş Tedavi Klinikleri bulunduğunu söyledi. Yurdukoru
ayrıca Diş Tedavi Klinikleri’nde, Ağız cerrahisi- İmplantoloji, Pedodonti, Ağız Radyolojisi-
Ağız muayenesi, Diş ve İmplant destekli protez, Endodonti, Ortodonti uzmanlık dallarının
olduğunu dile getirdi.
“Diş hekimliği eğitim ve öğretimi için yola çıktığımız bugünlerde alan bazında yetkin, hızla
ilerleyen diş hekimliği bilimine vakıf, ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda söz sahibi bir
akademik kadromuz var” diyen Yurdukoru, öğrencilerin temel tıp bilimleri Diş Hekimliği
bilgileri ile klinik öncesi eğitim sağlayan simulasyon ve teknik donanımlı laboratuvarlarda
bilgi, beceri ve pratiklerini geliştireceklerini ifade etti.
Yurdukoru, “Öğrenciler, YÖK tarafından akredite edilmiş eğitimimizle geniş çalışma
imkanına sahip olacaklardır. Mezunlarımızın teorik ve pratik olarak diş hekimliği
mesleğindeki tüm yeniliklere sahip özgüveni yüksek, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş,
mesleki ve evrensel etik değerleri benimsemiş, yetkin, becerili diş hekimleri olarak mesleki
yaşamlarına adım atacaklarına inanıyoruz” dedi.  

İsmet Yücefer 

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