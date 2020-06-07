LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi küçük sınıflarda uygulama imkanı sunuyor

2018 – 2019 Akademik Yılı’nda YÖK onayı alarak eğitime başlayan LAÜ Diş Hekimliği

Fakültesi, gelişmiş laboratuvarlarıyla, sunduğu teknolojik altyapı ve zengin akademisyen

kadrosu ile fark yaratıyor.

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru fakültenin misyonunun

ulusal ve uluslararası ortamda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuna sahip, mezunları

mesleki alanda ön sıralarda yer alan bir fakülte olmak, gelişmiş Diş hekimliği eğitim ve

öğretim bilgilerini öğrencilere sunmak, etik değerlere saygılı, başarılı, yüksek akademik

bilgiye, eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip başarılı diş hekimleri yetiştirmek

olduğunu söyledi.

Yurdukoru “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında alınan YÖK onayı sonrası, ilk diş hekimi

adayları ile eğitime başlamanın mutluluğunu yaşamış olan LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi,

açılan Pratik uygulama ve Simulasyon laboratuvarları ve entegre, cerrahi klinikleri ile

gelişmiş Diş Hekimliği eğitim kurumları arasına girmiştir” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi, küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunuyor

Küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunan Diş Hekimliği Fakültesi’nin

olanakları hakkında bilgi veren Yurdukoru; Preklinik Laboratuvarı, Fantom Simulasyon

Laboratuvarı, Alçı Laboratuvarı, Diş Tedavi Klinikleri bulunduğunu söyledi. Yurdukoru

ayrıca Diş Tedavi Klinikleri’nde, Ağız cerrahisi- İmplantoloji, Pedodonti, Ağız Radyolojisi-

Ağız muayenesi, Diş ve İmplant destekli protez, Endodonti, Ortodonti uzmanlık dallarının

olduğunu dile getirdi.

“Diş hekimliği eğitim ve öğretimi için yola çıktığımız bugünlerde alan bazında yetkin, hızla

ilerleyen diş hekimliği bilimine vakıf, ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda söz sahibi bir

akademik kadromuz var” diyen Yurdukoru, öğrencilerin temel tıp bilimleri Diş Hekimliği

bilgileri ile klinik öncesi eğitim sağlayan simulasyon ve teknik donanımlı laboratuvarlarda

bilgi, beceri ve pratiklerini geliştireceklerini ifade etti.

Yurdukoru, “Öğrenciler, YÖK tarafından akredite edilmiş eğitimimizle geniş çalışma

imkanına sahip olacaklardır. Mezunlarımızın teorik ve pratik olarak diş hekimliği

mesleğindeki tüm yeniliklere sahip özgüveni yüksek, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş,

mesleki ve evrensel etik değerleri benimsemiş, yetkin, becerili diş hekimleri olarak mesleki

yaşamlarına adım atacaklarına inanıyoruz” dedi.

İsmet Yücefer