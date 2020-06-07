2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitime başlayan LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, YÖK tarafından onaylanan programa, KKTC ve TC uyruklu öğrencilerin başvuru kabul etmeye başladı.

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonunun ulusal ve uluslararası ortamda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuna sahip, mezunları mesleki alanda ön sıralarda yer alan bir fakülte olmak, gelişmiş Diş hekimliği eğitim ve öğretim bilgilerini öğrencilere sunmak, etik değerlere saygılı, başarılı, yüksek akademik bilgiye, eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip başarılı Diş hekimleri yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yurdukoru: LAÜ Diş Hekimliği klinikleri ile gelişmiş Diş Hekimliği eğitim kurumları arasında

“2018-2019 eğitim ve öğretim dönemine, ilk diş hekimi adayları ile eğitime başlamanın mutluluğunu yaşamış olan LAÜ , 2019-2020 eğitim – öğretim yılında eğitim dili İngilizce olarak T.C , KKTC ve çeşitli ülkelerden oluşan öğrencilerle eğitime devam etti”diyen Yurdukoru, LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni açılan Pratik uygulama ve Simulasyon laboratuvarları ve tamamlanmakta olan entegre, cerrahi klinikleri ile gelişmişDiş Hekimliği eğitim kurumları arasına girdiğini ifade etti.

Diş Hekimliği Fakültesi, küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunuyor

Küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunan Diş Hekimliği Fakültesi’nin olanakları hakkında bilgi veren Yurdukoru; Preklinik Laboratuvarı, Fantom Simulasyon Laboratuvarı, Alçı Laboratuvarı, Diş Tedavi Klinikleri bulunduğunu söyledi.Yurdukoruayrıca Diş Tedavi Klinikleri’nde, Ağız cerrahisi-İmplantoloji, Pedodonti, Ağız Radyolojisi- Ağız muayenesi, Diş ve İmplant destekli protez, Endodonti, Ortodonti uzmanlık dallarının olduğunu dile getirdi.

“Diş hekimliği eğitim ve öğretimi için yola çıktığımız bugünlerde alan bazında yetkin, hızla ilerleyen diş hekimliği bilimine vakıf, ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda söz sahibi bir akademik kadromuz var” diyen Yurdukoru, öğrencilerin temel tıp bilimleri Diş Hekimliği bilgileri ile klinik öncesi eğitim sağlayan simulasyon ve teknik donanımlı laboratuvarlarda bilgi, beceri ve pratiklerini geliştireceklerini ifade etti.

Yurdukoru, “Öğrenciler, YÖK tarafından akredite edilmiş eğitimimizle geniş çalışma imkanına sahip olacaklardır. Mezunlarımızın teorik ve pratik olarak diş hekimliği mesleğindeki tüm yeniliklere sahip özgüveni yüksek, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş, mesleki ve evrensel etik değerleri benimsemiş, yetkin, becerili diş hekimleri olarak mesleki yaşamlarına adım atacaklarına inanıyoruz” dedi.