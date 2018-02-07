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LAÜ Eczacılık Fakültesi uzman eczacılar yetiştiriyor

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LAÜ Eczacılık Fakültesi uzman eczacılar yetiştiriyor
LAÜ Eczacılık Fakültesi uzman eczacılar yetiştiriyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tam donanımlı laboratuvar ve son teknoloji cihazlarıyla, eczacılık eğitimini farklı boyutlara taşıyor.
Fakültenin her türlü imkana sahip olduğunu belirten Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, LAÜ Eczacılık Fakültesi’nde öğrencilerin ‘İlaçla Tedavi Yöneticisi’ olarak mezun, klinik eczacılık ve hasta odaklı farmasötik bakımda uzman eczacılar olarak yetiştirilmekte olduğunu ifade etti.
“Son yıllarda eczacıların sağlık ekibi içindeki rolü değişime uğrayarak ilacı satan olmakla kalmayıp, ilaçla tedavide kalite güvencesi olmuştur” diyen Demirdamar, eczacılık mesleğinin son yıllarda artan önemine vurgu yaptı.
“Öğrencilerimiz  Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde alacakları eğitim ile güncel eczacılığın öncüleri olacaklardır” diyen Demirdamar, tam donanımlı laboratuvarları ve eğitim kadrosu ile geleceğin eczacılarını yetiştirmek üzere öğrencilerin ‘hasta odaklı’ eğitimin yanı sıra tam donanımlı analitik kimya, biyokimya, klinik biyokimya, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, farmakognozi, mikroskobi laboratuvarlarında mesleki temel bilgileri de konusunun uzmanı öğretim üyelerinden öğrenerek mezun olacakları ifade etti.
Eczacılık Fakültesi mezunlarının çalışma alanları çok geniş
   Demirdamar, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) tanımladığı ve eczacıların sahip olmasını şart koştuğu ‘toplum sağlığı konularında, farmasötik bakımda, organizasyon ve yönetim becerilerinde ve profesyonel/kişisel alanlarda yetkinlik’ kazanarak mezun olup, ülkelerinde ve yörelerinde sağlık ekibi içinde yerlerini alarak, birinci basamak sağlık hizmeti vereceklerini vurguladı. 
Eczacılık Fakültesi mezunlarının çalışma alanlarının çok geniş olduğunu dolayısı ile çalışma olanaklarının çeşitliliğini belirten Demirdamar, bu alanları eczane ve kamu eczacısı (hastane eczanesinde ve hastanelerde klinik eczacı olarak); sağlık bakanlığı; ilaç sanayii(formülasyon, imalat, kalite kontrol, ruhsat ve medikal departmanlarda); kozmetik sanayii; ilaç depoları olarak tanımladı. Tıbbi bitkiler ve bitkisel ilaçla tedavi konularında formel eğitim alan tek meslek olan eczacıların bitkisel kökenli ilaçların güncellik kazanması ile bitkisel ilaç hammaddesi ve bitkisel ilaç üretiminde de yer aldıklarını belirtti. Fakülte her türlü imkanı sunuyor. Fakültenin özellikle endüstriyel eczacılığa yönelik laboratuvarları, cihazları ve endüstri stajları ile mezunlarına ilaç sanayiinde de geniş iş olanağı sağlayacağını vurgulayan Demirdamar, yeniden yapılanan eczacılık mesleğini tercih edecek adaylara LAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gerek alt yapı gerekse akademik olarak örnek bir eğitim sunduğunu ifade etti.

 

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