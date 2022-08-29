LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleri tarafından, SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri gerçekleştirdi

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.