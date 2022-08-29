  • BIST 3.154,26
  • Altın 1016.814
  • Dolar 18.1817
  • Euro 18.1975
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleri tarafından, SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri gerçekleştirdi

» »
LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleri tarafından, SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri gerçekleştirdi
LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleri tarafından, SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri gerçekleştirdi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, SOS Çocuk Köyü’nün daveti ile Girne Lords Palace Hotel’de 2 gün süren “SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri” gerçekleştirdi. 
  Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.
 “Eğitmen eğitimleri ile öğretmenlere ve eğitim kurumlarına farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz”                       
 Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, fakülte olarak diğer kurum ve kuruluşlarla herzaman işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ve böylesi işbirliklerinin hem kuruma hem de topluma fayda sağladığını vurguladı. Karakartal konuşmasında ayrıca eğiticinin eğitimlerinin yalnızca öğreticilik becerilerini geliştirmeyi sağlamadığını, aynı zamanda mesleki gelişim ve uzmanlık da kazandırdığını dile getirdi. “Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz eğitmen eğitimleri ile öğretmenlere ve eğitim kurumlarına farklı bakış açıları kazandırmayı, artan farkındalıklarını hem kurumlarına hem de öğrencilerine sürdürülebilir bir şekilde yansıtmalarını hedefliyoruz”. açıklamasında bulundu.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı18 Ağustos 2022 Perşembe 14:46
  • LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:21
  • Perçinci, LAÜ “ Beslenme ve Diyetetik” bölümü hakkında  güncel bilgiler paylaştı14 Ağustos 2022 Pazar 17:50
  • LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor12 Ağustos 2022 Cuma 15:09
  • LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor11 Ağustos 2022 Perşembe 15:42
  • LAÜ Hemşirelik öğrencileri tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alıyorlar09 Ağustos 2022 Salı 17:17
  • LAÜ Akademisyeni Alptuğ, “Emzirme ve Fizyoterapi” konusunda açıklama yaptı07 Ağustos 2022 Pazar 14:44
  • LAÜ'de “Yapı Tasarımı” atölye çalışması gerçekleştirildi06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:42
  • LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, fizyoterapist adaylarını bekliyor05 Ağustos 2022 Cuma 19:34
  • LAÜ Mimarlık Bölümü’nde “Yapı Tasarımı” atölye çalışması gerçekleştirildi03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti