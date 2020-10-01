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LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.
LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

1911’de Türk dilinin sadeleşmesi çalışmalarını asker-yazar olan Ömer Seyfettin başlatı

  Karakartal açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932’de toplanan Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül tarihinin , her yıl “Dil Bayramı” olarak kutlanmaka olduğunu belirti . Karakartal “Anadilimiz Türkçenin gereksiz Arapça ve Farsça sözcüklerden ve kurallardan arındırılması, Büyük Atatürk sayesinde gerçekleşmiştir. 1928’deki harf devriminin ardından Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları’nın harekete geçirilmesi, ulusal, ana kaynaklara dönmeyi beraberinde getirir. 1911’de Türk dilinin sadeleşmesi çalışmalarını yine bir asker-yazar olan Ömer Seyfettin başlatmıştı. Yeni Lisan adını verdiği bu hareket, Arapça ve Farsça süs için dilimizde kullanılan sözcük ve kuralların atılmasını ve konuşma dilinin yazı dili olmasını amaçlıyordu”dedi.

Karakartal: Karamanoğlu Mehmet Bey’e ait fermanda: “Dergahta, pazarda, Türkçe’den gayrı dil kullanılmaması” emriyle Türkçeye itibar kazandırıldı

  “Yine bir asker ve hatip olan Mustafa Kemal Atatürk, harf devrimi yoluyla, Türk Dil Kurumu’nun ve kendisinin çalışmalarıyla, Ömer Seyfettin’in açtığı yolda esas dil devrimini sonuçlandırmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey’e ait olduğu bir İran kaynağında geçen ve onun ilan ettiği belirtilen fermanda: “Dergahta, pazarda, Türkçe’den gayrı dil kullanılmaması” emriyle Türkçeye itibar kazandırılmış, zamanla Arap ve Fars kültürleriyle aynı coğrafyayı paylaşmadan kaynaklı etkileşimler, aydınlar arasında bir Arap-Fars hayranlığına ve dil bozulmasına yol açarak Türkçe dengesini kaybetmişti” diyen  Karakartal,  XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün konuşup yazdığımız güçlü, yalın, akıcı Türkçeye kavuştuğumuza dikkat çekti.

   Karakartal son olarak , eğitim kalitesi ve kadrosuyla KKTC’de zengin bir görünümü olan LAÜ Eğitim Fakültesi’nin, bölümlerinden birinin Türkçe Öğretmenliği Bölümü olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün gösterdiği hedefler ve Türk diline sahip çıkma ülküsü etrafında ideal Türkçe Öğretmeni adayları yetiştirdiklerine inandığını belirtti.

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