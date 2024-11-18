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LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi

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LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi
LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Eğitim Fakültesi öğretim elemanları bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, etkinlikte yaptığı konuşmasında LAÜ ailesinin bir üyesi olan öğrencilere seslenerek, şunları kaydetti: “Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, alanında uzman akademik kadrosu, mevcut eğitim standartları ve öğrenci sayısıyla gelişimini emin adımlarla sürdürmeye devam etmektedir. Öğrencilerimiz, bölüm öğretim elemanları ve yöneticilerine ihtiyaç duydukları zamanlarda, akademik danışma saatleri dışında da ulaşabilmektedirler. Öğrencilerimiz hem kişisel gelişimlerini sağlamak hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli görevler almaktadırlar.”

Konuşmasının devamında Serin ayrıca öğrencilerin  Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi çatısı altında oluşturulan ve ilgi duydukları Öğrenci Kulüpleri’ne katılarak kişisel ve sosyal gelişimlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.  Spor Kompleksi’nde çok çeşitli spor olanaklarının bulunduğu üniversitemizde öğrencilerin spor etkinliklerine değişik düzeylerde katılabileceklerini ifade eden Serin, LAÜ kampüsünün haftanın yedi günü yaşayan, güvenli, aynı zaman da hayvan sever bir kampüs olduğunu vurguladı.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nce gerçekleştirilen ve tüm fakülte öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen program öğrencilerden gelen soru-cevap bölümüyle son buldu.

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