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LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında bir araya geldi

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LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında bir araya geldi
LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında bir araya geldi

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’ne yeni katılan 1. sınıf öğrenciler için eğitim oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

    Toplantıya Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin 1. sınıf öğrencileri ve fakülte öğretim elemanları katıldı. Toplantıya katılan öğrencilere KKTC’nin kültürel özellikleri, Lefke, Gemikonağı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve kampüs yaşam alanlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşıldı.

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   Toplantıda, farklı ülkelerden gelen öğrenci arkadaşlarıyla iletişim içerisinde olmalarının yabancı dil gelişimi üzerindeki öneminden bahsedildi. Fakülte bölüm başakanları tarafından bölüm tanıtımları yapılarak öğrencilere kendi bölümleri ile ilgili detaylı bilgi verildi. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmaları sonrasında, öğrencilerin gerek okul gerekse çevre ile ilgili soruları cevaplanarak toplantı sona erdi.

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