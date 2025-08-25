LAÜ en çok tercih edilen Üniversite

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında en fazla öğrencinin yerleştiği üniversite olma başarısını gösterdi. 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısı 2537 olurken, 1990 yılında kurulan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tarihinde ilk kez KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olmasının büyük bir başarı olduğu belirtildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’ni tercih eden toplam 2537 öğrencinin 1460’ı lisans programlarına, 1077’si ise ön lisans programlarına yerleşti. Açıklanan sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerin %21.90’ı LAÜ’de eğitim almayı tercih etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermenin gururunu yaşıyoruz

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, elde edilen sonucun Üniversite için önemine dikkat çekti. YKS sonuçlarına göre KKTC’nin en fazla öğrenci yerleşen üniversitesi olmasının, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin stratejik hedefleri açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yükselen, sözlerinin devamında “Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, tarihimizde ilk kez YKS sonuçlarında KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma başarısını göstermenin gururunu yaşıyoruz. LAÜ’nün gelişmiş altyapısı, nitelikli akademik kadrosu, 32 farklı programında elde ettiği uluslararası akreditasyon, etkili tanıtım stratejileri, hayata geçirdiği burs ve fiyat politikaları ile öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmaları bu başarının temelini oluşturmuştur. Ancak bu başarı yalnızca son bir yılın değil, yıllara yayılan yoğun çabanın, kararlı çalışmaların ve istikrarlı yükselişin bir sonucudur. Bu gelişme, üniversitemizin eğitimde kalite, küresel tanınırlık, öğrenci memnuniyeti ve toplumsal katkı odaklı vizyonunun doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir kanıtıdır” dedi. Elde edilen sonucun Üniversite’nin yalnızca mevcut konumunu pekiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda gelecek vizyonunu daha güçlü ve iddialı bir şekilde hayata geçirebilmesi için de önemli bir motivasyon kaynağı yarattığını ifade eden Yükselen “35 yıllık gelişim sürecimizde önemli bir eşik olan bu sonuç, gelecekteki büyüme, gelişme ve uluslararası alanda görünürlüğümüzü artırma adımlarımızı daha da hızlandıracak bir dönüm noktası niteliğindedir” dedi.

KKTC’ye yerleşen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecektir

LAÜ’ye bu yıl yerleşen öğrenci sayısının 2537’ye ulaştığını söyleyen Yükselen, Üniversitenin kontenjan doluluk oranının ise %81.39 olarak gerçekleştiğini ve bu oranın KKTC üniversiteleri arasında elde edilen en yüksek oran olduğunu ifade etti. KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde ise, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığını ifade eden Yükselen, 2023 yılı YKS sonuçlarına göre ülkemizi tercih eden öğrencilerin %19.41’inin, 2024 yılında %20.81’inin LAÜ’yü tercih ettiğini, bu yıl ise bu rakamın artış göstererek %21.90’a yükseldiğini vurguladı. Ülkemizdeki üniversite sayısının yükselmiş olmasına karşın, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin payının yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artmasının LAÜ’nün elde ettiği en büyük başarılardan biri olduğunu ifade eden Yükselen “2025 yılı YKS sonuçlarına göre yine KKTC üniversitelerine yerleşen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecektir. Bu sonuç hem Lefke bölgesi hem de bizler için mutluluk kaynağıdır” dedi.

2024-2025 Akademik Yılı’nda LAÜ’nün ilk kez QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’na girerek 851-900 bandında yer aldığını hatırlatan Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “2024-2025 Akademik Yılı’nda Üniversitemizin elde ettiği başarılar akademik kadromuzun niteliğini, araştırma ve yayın performansımızı, öğrenci memnuniyetimizi ve küresel ölçekteki saygınlığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. YKS sonuçlarında en fazla tercih edilen üniversite olmamız ve QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yer almamız Lefke Avrupa Üniversitesi’nin hem ulusal hem de uluslararası alanda marka değerini yükselten gelişmeler olmuştur. Bu başarıda bizlere her zaman büyük destek veren Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, akademik ve idari kadromuza, büyük bir özveriyle çalışan Üniversitemizin tanıtım ofisi ve Türkiye temsilcilikleri çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Yükselen “geleceğe yönelik hedefimiz ise bu başarıyı kalıcı kılmak, araştırma ve geliştirme yatırımlarımıza devam etmek ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak suretiyle Lefke’yi önemli yükseköğretim merkezlerinden biri haline getirmektir” diyerek sözlerini noktaladı.