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LAÜ Fransa'da temsil edildi

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Sosyal bilimler alanında ikincisi gerçekleştirilen konferansa Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam katılım göstererek LAÜ’yü temsil etti.
LAÜ Fransa'da temsil edildi

 

Fransa'nın başkenti Paris'te Sorbonne Üniversitesi’nde Sosyal bilimler alanında ikincisi gerçekleştirilen konferansa Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam katılım göstererek LAÜ’yü temsil etti.

 

Konferansta Özsağlam, "Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki Varlığı" konulu sunumu gerçekleştirerek, sunumunda Rusya'nın son 10 yıl içerisinde Doğu Akdeniz havzasında artan etkisini Mackinder ve Spykman'in jeopolitik teorilerine gönderme yaparak ve ortaya ekonomik-siyasal verileri koyarak anlattı. Özsağlam sunumunda Rusya'nın son 10 yıldır Doğu Akdeniz'deki varlığını artırdığını ve Suriye'den sonra Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan diğer ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı. 

“Rusya 2015 yılında yayımladığı deniz doktrininde belirtildiği üzere ve yıllar önce Mackinder ve Spykman gibi jeopolitik uzmanlarının teorize ettikleri klasik jeopolitik yaklaşım diyebileceğimiz bir yaklaşımla Doğu Akdeniz havzasındaki etkinliğini ekonomik ve askeri olarak artırmakta ve bununla birlikte denizlerdeki ticaret rotalarının kontrolünde de etkili olmaktadır'' diyen Özsağlam, Rusya'nın ilişkileri çok taraflı platform üzerinden değil ikili ilişkileri kullanmak suretiyle ilerlettiğini ve bugüne kadar yayımladığı askeri güvenlik doktrinleri ve deniz doktrini takip eden bir yönelimde olduğunu belirtti.

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