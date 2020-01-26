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LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Kalkanlı Zeytinyağı Fabrikası’nda tadım etkinliği gerçekleştirdi

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LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Kalkanlı Zeytinyağı Fabrikası’nda tadım etkinliği gerçekleştirdi
LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Kalkanlı Zeytinyağı Fabrikası’nda tadım etkinliği gerçekleştirdi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Gastronomi Kulübü tarafından Yeşil Lefke ismi altında kurulan Kalkanlı Zeytinyağı Fabrikası’nda taze sıkım zeytinyağı tadım etkinliği düzenledi. 

LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri derste yaptıkları ekşi mayalı ekmeklerle tadım yaptılar

Zeytin işleme ve turşu üretimi konusunda Lefke Bölgesi’nde önemli bir yatırıma imza atan Yeşil Lefke Ticaret Ltd, doğal zeytinyağı, sızma zeytinyağı, soğuk sıkım taş baskı, kara yağ, göbek yağı ve bunun gibi pek çok çeşitle hizmet veriyor. Tesis etrafında bulunan 10 bine yakın zeytin ağacının yanında dıştan da ürün alan firma, büyük bir titizlik ve özveri ile çalışıyor.

“Aldığımız her ürünün karışım tahlillerini Türkiye’den yaptırıyoruz, bu bizim için çok önemli” diyen firma direktörü Ülfet Sezey Bahçıvan, öğrenciler için fabrikada kısa bir tanıtım yaptı. Fabrikanın bölümlerini anlatan Sezey, ambalaj ve etiket depolama bölümü, zeytin üretim kazanları, çakıstes üretimi, kara yağ yapımı için zeytin haşlama ve kurutma, zeytinyağı şişeleme gibi işlemleri tanıttı. Ziyarette zeytinlerin hasat’ından yağın çıkarılmasına, asit oranlarına ve kaliteli yağ ve kalitesiz yağı ayırt etmeye kadarki tüm aşamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mutlaka üretim tesisi ve değirmeni olan firma ürünleri tercih edilmeli

Sektörde yaşanan en büyük sıkıntının marketlerde bulunan ürünlerin kaçak olarak gelip, çeşitli yağlar ile karıştırılarak, zeytinyağı adı altında satılması ve merdiven altı yöntemlerle üretilmesinin önüne bir türlü geçilememesi olduğuna değinen firma, piyasada içersinde ay çiçek yağı olduğu halde zeytinyağı diye satılan ürünlerin de bulunduğu bilgisini verdi. Tüketicilerin bu konuda hassas ve dikkatli olmasını öneren firma, LAÜ öğrencilerinin de  mutlaka üretim tesisi ve değirmeni olan firma ürünlerini tercih etmesini tavsiye etti. Yağın kalitesi ve yağın asitlik oranı incelenerek LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri derste yaptıkları ekşi mayalı ekmeklerle tadım yaptılar.

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