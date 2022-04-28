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LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım”’etkinliği düzenlendi

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LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım”’etkinliği düzenlendi
LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım”’etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı
Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği
düzenlendi.


Gastronomi Kulübü’nün gerçekleştirdiği ve farklı bölümlerin de katılım sağladığı etkinliğin
Lefke turu bölümünü bölge Turizminin önemli isimlerinden, Turizm Rehberi Hasan Karlıtaş
yaptı. Etkinlikte ceviz macunu ve bölgede yapılan diğer yerel macun çeşitleri Lefke Çevre
Derneği binasında öğrencilere ikram edildi.

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Lefke Turu Vadi yürüyüşü ile başlayıp Acendu çeşmesi ile devam etti. Ardından Lefke'nin
konakları , su kemerleri, kilise, duvar çalışmaları, çarşı merkezi ve birçok tarihi yapı
incelendi. Gastronomi kulübü kültürel değerlere sahip çıkmak ve bölge güzelliklerini tanıtmak
amacı ile etkinliği gerçekleştirdi. LAÜ öğrencileri Lefke’nin tarihi ve doğal güzelliklerini
yerinde görme fırsatı yakalayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

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