LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım”’etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı

Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği

düzenlendi.



Gastronomi Kulübü’nün gerçekleştirdiği ve farklı bölümlerin de katılım sağladığı etkinliğin

Lefke turu bölümünü bölge Turizminin önemli isimlerinden, Turizm Rehberi Hasan Karlıtaş

yaptı. Etkinlikte ceviz macunu ve bölgede yapılan diğer yerel macun çeşitleri Lefke Çevre

Derneği binasında öğrencilere ikram edildi.



Lefke Turu Vadi yürüyüşü ile başlayıp Acendu çeşmesi ile devam etti. Ardından Lefke'nin

konakları , su kemerleri, kilise, duvar çalışmaları, çarşı merkezi ve birçok tarihi yapı

incelendi. Gastronomi kulübü kültürel değerlere sahip çıkmak ve bölge güzelliklerini tanıtmak

amacı ile etkinliği gerçekleştirdi. LAÜ öğrencileri Lefke’nin tarihi ve doğal güzelliklerini

yerinde görme fırsatı yakalayarak eğlenceli vakit geçirdiler.