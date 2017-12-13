LAÜ Gastronomi öğrencileri hazırladıkları lezzetleri arkadaşlarına sundular

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi Kulübü tarafından organize edilen “Tanışma Toplantısı” LAÜ Uygulama Mutfağı’ndagerçekleştirildi.

Gastronomi Bölümü’nde eğitim alan öğrencilerin kaynaşması amacıyla düzenlenen toplantıyabu yıl eğitime başlayan öğrenciler, hazırlık gastronomi öğrencileri ile mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tanışma etkinliğinde, gastronomi bölümü öğrencileri sosyalleşme fırsatı yakalayarak, bölümleri hakkında detaylı bilgi edindiler.Tam donanımlı uygulama mutfağında uygulama örneklerini görme ve tatma fırsatı yakalayan öğrencilere tanışma toplantısına özel Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Tanışma toplantısı ile ilgili öğrenciler, duygularını ve düşüncelerini dile getirdiler:

Arda Er: Gastronomi Kulübü başkanıyım. Bu etkinliğin amacı hazırlıktaki arkadaşlarımızla bölümümüzdeki arkadaşlarımızı kaynaştırmak, bölüm hakkında bilgi vermek, neler yaptığımızı, neler yapacağımızı anlatmak. Kulübümüzün daha önce yapmış olduğu ve ileride yapacağı etkinlikler konuşuldu.

Cannur Taşdemir: Gastronomi 3. sınıf öğrencisiyim, İstanbul’dan geliyorum. Hazırlıktaki arkadaşlarımızın bölümle ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdik.Gastronomi bölümünde organizasyon yapmak çok önemli ve biz bu imkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız.

Aslı Çekim:Gastronomi bölümü hazırlık öğrencisiyim. Etkinliği çok beğendim.Kaynaşma ve öğrencilere bilgi verme açısından verimli bir toplantı oldu. LAÜ’nün Gastronomi Bölümü’nün eğitiminin tam donanımlı olduğunu düşünerek tercih ettim. LAÜ’nün bize çok şey katacağını düşünüyorum.

Alper Demirel: Öncelikle LAÜ’ye bize destek verdiği için teşekkür ederim. Okulumuz Gastronomi Bölümü’ne önem veriyor. Bu tarz etkinliklerin yapılması bizi çok mutlu ediyor.

Melih Uysal: Gastronomi Kulübü’nde genel sekreter olarak görev yapıyorum. Gastronomi Kulübü olarak bu sene daha farklı etkinlikler düzenlemeye başladık. Gastronomi Bölümü’ne ilginin arttığını görmek bizleri sevindiriyor.

Hasan Öcal: Etkinlik çok güzel, gastronomi öğrencisi olarak eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. LAÜ uygulama mutfağı, gastronomi alanında uygulama yapan bir mutfakta olması gereken her türlü malzemeye ve donanıma sahip.