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LAÜ Gastronomi öğrencileri staj ve iş olanakları konusunda bilgilendirildi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Kanne Group’la bir araya geldi.
LAÜ Gastronomi öğrencileri staj ve iş olanakları konusunda bilgilendirildi

Almanya ve Hollanda’da zincir otel ve restorantları bulunan Kanne Group’un yöneticilerinden Serkan Yedikule ve Ali Turp düzenlenen etkinlikte LAÜ öğrencileriyle verimli bir toplantı geçirdi. Global düzeyde kariyer fırsatlarından bahseden Yedikule ve Turp, eğitim öğretim süreci devam eden öğrenciler ve mezun olacak olan öğrenciler için staj ve iş olanakları ile ilgili geniş kapsamlı bilgi aktarımında bulunarak bölüm öğrencilerine rehberlik ettiler.

1990 yılından günümüze; otel, catering ve emlak sektörlerinde tecrübeliyle yer alan Kanne Group yöneticileri, LAÜ öğrencileri tarafından oldukça büyük ilgi ile karşılandı. Kalıcı ve sürdürülebilir işler yaptıklarını ortaya koyan Yedikule, Almanya’nın her yerinde çok sayıda modern ve yenilikçi işletmelere sahip olduklarından bahsederken, güvenilir ve bunun yanı sıra çok güçlü bağları olan başarılı bir grup olduklarına da değindi.

Öğrencilerin sorularını büyük bir hassasiyet ve özveri ile yanıtlayan Yedikule, iş ve kariyer imkanlarından nasıl yararlanılacağı konusunda rehberlik ettikten sonra katılan ve ilgi gösteren tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti. Program Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal’ın katılımcılara Kıbrıs kültürünü yansıtan plaketin takdimi ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

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