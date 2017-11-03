LAÜ, Google Drive Digital 2017 Liderler Zirvesi’ne katıldı

“Drive Digital 2017” Liderler Zirvesi, İspanya’nın başkenti Madrid’te gerçekleştirildi.

Google tarafından ikincisi gerçekleştirilen “Drive Digital 2017” Liderler Zirvesi, gelişen dijital pazarda en son pazarlama eğilimleri, yenilikleri ve fırsatlarını derinlemesine incelemek için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden üst düzey pazarlama liderlerini İspanya’nın başkenti Madrid’te iki gün süren liderler zirvesinde buluşturdu.

Liderler Zirvesinde, Avrupa’nın önde gelen ve yüksek lisans programları ile dünya sıralamalarında yer alan INSEAD (Institut Europeen d’Administration des Affaires) Business School akademisyenleri ve önde gelen endüstri uzmanlarının yanında, Google İspanya, Portekiz Ülke Direktörleri, Google PazarlamaDirektörü ve İspanya, Portekiz Bölgeleri İş Geliştirme Direktörü gibi üst düzey Google Yöneticileri tarafından tüketicilerin davranışlarına ilişkin önemli bilgiler vererek, bugünün karmaşık pazarlamasını ele almak için kurumların daha verimli bir şekilde gelişen trendleri, kullanabilecekleri stratejileri, gerçek hayattan örnekleri sunumlarla katılımcılarla paylaştılar.

Günkut “LAÜ dijital yenilikleri takip ederek günü yakalıyor”

21 farklı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesinden üst düzey pazarlama uzmanları ve yöneticilerinin davet edildiği, birçok farklı sektörden yaklaşık olarak 250’ ye yakın katılımcı ile gerçekleşen liderler zirvesinde eğitim sektöründen teküniversite olarak Lefke Avrupa Üniversitesi etkinliğe katıldı. Lefke Avrupa Üniversitesi’ni Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Günkut temsil etti. Günkut, iki gün süren ve dünyada en çok kulanılan dijital pazarlama teknikleri, stratejileri hakkında bilgiler aldığını, Üniversitenin her gün için gelişen dijital platforumlarda çağdaş yenilikleri takip etmesinin ve yenilenen süreçlere uyum sağlamasının önemli olduğunu söyleyerek böylesi toplantılarla kurumsal yapıdaLAÜ’nün yenilikleri takip ederek günü yakaladığını belirtti.

2 günlük liderler zirvesi sonunda Google İspanya vePortekiz İş Geliştirme Müdürü Adolfo Fernandez ve Türkiye Sorumlusu Selim Şahin tarafındanLefke Avrupa Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Günkut’akatılım belgesi takdim edildi.