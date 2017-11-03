 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

LAÜ, Google Drive Digital 2017 Liderler Zirvesi’ne katıldı

»
LAÜ, Google Drive Digital 2017 Liderler Zirvesi’ne katıldı
“Drive Digital 2017” Liderler Zirvesi, İspanya’nın başkenti Madrid’te gerçekleştirildi.

Google tarafından ikincisi gerçekleştirilen “Drive Digital 2017” Liderler Zirvesi, gelişen dijital pazarda en son pazarlama eğilimleri, yenilikleri ve fırsatlarını derinlemesine incelemek için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden üst düzey pazarlama liderlerini İspanya’nın başkenti Madrid’te iki gün süren liderler zirvesinde buluşturdu.  

Liderler Zirvesinde, Avrupa’nın önde gelen ve yüksek lisans programları ile dünya sıralamalarında yer alan INSEAD (Institut Europeen d’Administration des Affaires) Business School akademisyenleri ve önde gelen endüstri uzmanlarının yanında, Google İspanya, Portekiz Ülke Direktörleri, Google PazarlamaDirektörü ve İspanya, Portekiz Bölgeleri İş Geliştirme Direktörü gibi üst düzey Google Yöneticileri tarafından tüketicilerin davranışlarına ilişkin önemli bilgiler vererek,  bugünün karmaşık pazarlamasını ele almak için kurumların daha verimli bir şekilde gelişen trendleri, kullanabilecekleri stratejileri, gerçek hayattan örnekleri sunumlarla katılımcılarla paylaştılar. 

Günkut “LAÜ dijital yenilikleri takip ederek günü yakalıyor” 

21 farklı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesinden üst düzey pazarlama uzmanları ve yöneticilerinin davet edildiği, birçok farklı sektörden yaklaşık olarak 250’ ye yakın katılımcı ile gerçekleşen liderler zirvesinde eğitim sektöründen teküniversite olarak Lefke Avrupa Üniversitesi etkinliğe katıldı. Lefke Avrupa Üniversitesi’ni Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Günkut temsil etti. Günkut, iki gün süren ve dünyada en çok  kulanılan dijital pazarlama teknikleri, stratejileri hakkında bilgiler aldığını, Üniversitenin her gün için gelişen dijital platforumlarda çağdaş yenilikleri takip etmesinin ve yenilenen süreçlere uyum sağlamasının önemli olduğunu söyleyerek böylesi toplantılarla kurumsal yapıdaLAÜ’nün yenilikleri takip ederek günü yakaladığını belirtti. 

2 günlük liderler zirvesi sonunda Google İspanya vePortekiz İş Geliştirme Müdürü Adolfo Fernandez ve Türkiye Sorumlusu Selim Şahin tarafındanLefke Avrupa Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Günkut’akatılım belgesi takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ, Türkiye - Afrika Ekonomik İşbirliği Konferansı’nda temsil edildi02 Kasım 2017 Perşembe 16:10
  • DAÜ doktora öğrencisi ünlü akademisyen Shaw ile çalışacak02 Kasım 2017 Perşembe 16:07
  • LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi01 Kasım 2017 Çarşamba 16:01
  • YDÜ Hastanesi 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde temsil edildi01 Kasım 2017 Çarşamba 15:58
  • "1. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri”01 Kasım 2017 Çarşamba 15:55
  • YDÜ İletişim Fakültesi güz dönemi etkinlikleri kısa film gösterimi ile başladı01 Kasım 2017 Çarşamba 15:53
  • Tunçalp, Türk Dili Konuşan Milli Kütüphane Başkanları toplantısına katıldı01 Kasım 2017 Çarşamba 15:42
  • YDÜ’nün yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, 15 Kasım’da hizmete giriyor31 Ekim 2017 Salı 16:28
  • DAÜ Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde temsil edildi31 Ekim 2017 Salı 15:59
  • LAÜ’de “Vergi Adaleti ve KKTC’de Vergi Uygulamaları” konulu konferans31 Ekim 2017 Salı 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti