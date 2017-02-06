LAÜ Güçlü ve Dinamik Kadrosuyla Lisansüstü Programlarında da İddialı

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisansüstü programı üzerinden iddialı mezunlar yetiştirmeye devam ediyor.

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, fakülte bünyesinde İngilizce ve Türkçe olarak Uluslararası İlişkiler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ekonomi ve Finans alanlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları; İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında ise doktora programlarında eğitim verildiğine dikkat çekti. Şafaklı, “Akademik ve bilimsel başarılarıyla tanınmayı arzulayan fakültemiz, sunduğu disiplinlerarası nitelikteki lisansüstü programlar ile küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirerek, onlara farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır” diyerek, LAÜ’nün yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak Devlet memurlarının, Askeri personel ve Emniyet mensuplarının % 50 burs imkanından yararlanacağına dikkat çekti.

Şafaklı: Öğrencilere potansiyellerini harekete geçirme fırsatı sunuyoruz

Lisansüstü programlarda, gerek kendi işini kuran, gerekse kamu ya da özel sektörde çalışan farklı disiplinlerde eğitim almış profesyonellere yönetim, finans, muhasebe, ekonomi, siyaset ve kamu idaresi gibi alanlarda yetkinlikler kazandırmak hedeflendiğini belirten Şafaklı, aynı zamanda, fakültenin yaşam boyu eğitim misyonuyla hareket ettiğini, eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli arttırarak, sosyal bilimlerdeki gelişmeye ve ilerlemeye önemli katkıda bulunduğunu ve öğrencilere potansiyellerini harekete geçirme fırsatı sunulduğunu belirtti.

Şafaklı, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen fakülte yüksek lisans programlarının nitelikli öğretim üyesi kadrosu ve güncel tutulan kaliteli eğitimi ile ulusal ve uluslararası boyutta tercih edilen eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda sahip olduğu niteliklerle de ülkenin eğitim kalitesinde en önemli güvencelerden biri haline geldiğine dikkat çekti.