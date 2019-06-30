LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

Yemin Töreni ile mezunlar yeni başlangıçlara adım attı

LAÜ'den verilen bilgiye göre, mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, dekanlar, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Yemin Töreni, LAÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin LAÜ’deki 4 yıllık serüvenlerini içeren “Bir Tutam Anı” başlıklı sunum gösterisi ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Rasiha Özbilenler bir konuşma gerçekleştirdi.

Özbilenler: Başarı ve disiplinimizle LAÜ’nün farkını bir kez daha görmüş olduk

Özbilenler konuşmasında, “Bugün hüzünlüyüz çünkü evimiz, 4 yıllık yuvamız, meslek hayatımızın en önemli adımlarını attığımız Lefke Avrupa Üniversitesi’nden ayrılıyoruz ve aynı zamanda da sevinçliyiz çünkü aldığımız eğitimle mesleğin başarılı bir üyesi olarak buradan ayrılıyoruz” dedi. Heyecanla başladıkları bu yolculukta hocalarının desteğini hep arkalarında hissettiklerini belirten Özbilenler, “Onlar bize inandı, biz de başardık. Onlardan hemşire olmanın yürek, özveri ve sabır işi olduğunu öğrendik” dedi. İntörnlük döneminde aldıkları eğitim sayesinde hep bir adım önde olduklarını söyleyen Özbilenler, “Başarı ve disiplinimizle LAÜ’nün farkını bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Şelimen: Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımızdır

LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen törendeki konuşmasında, bugün 200 yıldır dünyanın her yerinde her hemşirenin mezun olurken vicdani sorumluluk, etik kurallar ve yasal sorunlar için yemin ettiğini belirtti. Öğrencilerin 3 aylık intörnlük döneminde bu mesleğe ne kadar hazır olduklarını gösterdiklerini ifade eden Şelimen, “Öğrencilerimizin intörnlük dönemindeki başarılarından dolayı bütün hastanelerden o kadar güzel övgüler aldık ki bu başarıları için onları kutluyorum. Onların başarısı bizim başarımızdır” dedi.

Akdemir: LAÜ’lü olmanın ayrıcalığını, gururunu ve onurunu asla unutmayın

Konuşmasında mezunlara seslenen Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Akdemir, “Sevgili genç meslektaşlarım, çok iyi bir eğitim aldınız, çok donanımlı, yetkin, etkin bir eğitim kadrosu ile yetiştiniz ve hepiniz bunun farkındasınız” dedi. Bu eğitimi alarak bir meslek sahibi olduklarını ve yeni başlangıçlara adım attıklarını söyleyen Akdemir, “LAÜ’den ayrılmak, meslek sahibi olmak ve yeni bir hayata adım atmanın sorumlulukları hepinizin omzunda, eminim bunu hissediyorsunuz. LAÜ’lü olmanın ayrıcalığını, gururunu ve onurunu asla unutmayın, her zaman hissedin ve hissettirin” dedi.

Oğuz: Mezunlarımızın LAÜ’den kazandıkları deneyimle yeni yaşamlarında başarılı olacaklarına güvenimiz tamdır

LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz ise konuşmasında, “Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, mezunlarımızı en içten dileklerimle kutlar ve çocuklarına desteklerini daima yanlarında hissettirdiğiniz için ayrıca siz velilerimize teşekkür ederim” dedi. Yeni yaşamlarında tüm mezunlara mutluluk ve başarı dileklerini ileten Oğuz, “Mezunlarımızın LAÜ’den kazandıkları bilgi ve tecrübeyle yeni yaşamlarında başarılı olacaklarına güvenimiz tamdır, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Akdemir, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Kerziban Yenal ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Tektaş tarafından öğrencilere intörn sertifikaları verildi. Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Deniz Şelimen eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular ve tören öğrenci velileri ile mezun öğrenciler onuruna gerçekleştirilen kokteylin ardından sona erdi.