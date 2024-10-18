LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu, Yeni Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri kapsamında, Hemşirelik Yüksekokulu Türkçe ve İngilizce Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için 16 Ekim 2024'te "Oryantasyon Günü" etkinliği düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Meral Demiralp, öğrencilere üniversite hayatının sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda kendini keşfetmek ve yeni fırsatlara açık olmak gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Maral Kargın ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevim Ünal ise Hemşirelik Bölümü ve üniversite birimlerini tanıtan sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.