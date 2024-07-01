  • BIST 10598.53
  • Altın 2447.636
  • Dolar 32.7387
  • Euro 35.2059
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

LAÜ Hukuk Fakültesi Öğrencileri Sanal Mahkeme Düzenledi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Nuri Erişgin’in katkıları ve Prof. Dr. Cumhur Rüzgaresen’in danışmanlığında sanal mahkeme sunumu gerçekleştirdi
LAÜ Hukuk Fakültesi Öğrencileri Sanal Mahkeme Düzenledi

LAÜ Hukuk öğrencileri sanal mahkeme etkinliği düzenledi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından Sanal Mahkeme sunumu gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin’in değerli katkıları ve Prof. Dr. Cumhur Rüzgaresen’in danışmanlığında; Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen, mahkemenin konusunu bir malpraktis davasını oluşturdu.

Sanal duruşma ile ilgili bilgi veren Rüzgaresen, Hukuk Fakültesi öğrencilerin yoğun bir çalışma sonrasında hazırladıkları sanal duruşmanın gerçek mahkemeyi aratmadığını, fakülte bünyesinde, öğrencilerin uygulamayı öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılmış tam donanımlı duruşma salonunun mevcut olduğunu dile getirdi.

İki duruşma halinde gerçekleşen tahkikat aşamasının ilk duruşmasında; davacı ve davalı ile tarafların avukatları dinlenerek savunmalar yapıldığını belirten Rüzgaresen, ikinci duruşmada ise; her iki tarafın tanıklarının dinlendiğini ifade etti. Delil olarak sunulan görüntü kayıtlarının mahkeme tarafından incelendiğini de belirten Rüzgaresen, bilirkişi raporu da dikkate alınarak mahkemenin nihai kararının açıklandığını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de 2023-2024 Mezuniyet Coşkusu17 Haziran 2024 Pazartesi 10:39
  • LAÜ’de diploma sevinci yaşandı15 Haziran 2024 Cumartesi 10:40
  • LAÜ, 31. Dönem Mezuniyet Törenini 13 Haziran’da Kutluyor11 Haziran 2024 Salı 12:28
  • LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için mesleki yemin töreni düzenlendi10 Haziran 2024 Pazartesi 13:29
  • LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları İçin Beyaz Önlük ve Yemin Töreni Düzenlendi10 Haziran 2024 Pazartesi 12:24
  • LAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni ile Mesleğe İlk Adımı Attı06 Haziran 2024 Perşembe 12:23
  • LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi04 Haziran 2024 Salı 10:33
  • LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları İçin Yemin Töreni Düzenlendi30 Mayıs 2024 Perşembe 18:19
  • LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi30 Mayıs 2024 Perşembe 16:25
  • LAÜ’de Makine Öğrenimi Uygulama Alanları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka’ konulu seminer düzenlendi27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti