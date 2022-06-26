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LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

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LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu
LAÜ Hukuk öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona ererken Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri Mezuniyet Gecesi düzenlediler.
LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet gecesinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. LAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin mezuniyet etkinliği öncesinde yaptığı konuşmada, büyük desteklerinden dolayı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e teşekkür etti.

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Prof. Dr. N. Erişgin konuşmasında; “Sizler mezun olduktan sonra da yaşamınız boyunca üniversitemizin temsilcisi olmaya devam edeceksiniz” dedi. Prof. Dr. Erişgin konuşmasının devamında “Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin yeniliklere açık, öğrenmeye istekli, sorun çözme yeteneği olan, hukuka ve insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı bireyler olarak
yetiştirildiklerini” hayat boyunca unutmamaları dileğinde bulundu. Prof. Dr. Erişgin etkinlik  sonrası değerlendirmelerinde ise Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin düzenledikleri bu mezuniyet etkinliğiyle LAÜ’deki yaşamları süresince biriktirdikleri manevi değerlerle yüklü anıların ölümsüzleştirilmesini başardıkları için etkinliği düzenleyen ve etkinliğe katılan tüm öğrencileri kutladığını belirtti.

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Üniversitenin öğrencilerinin oluşturduğu izleyici kitlesi ‘Adana Adliyesi’ isimli kurgusal duruşmayla, tiyatral şiirlerle, müzik dinletileriyle, mizah duraklarıyla ve hukuk temalı filmlerden kesitlerle usta sanatçılarca sahnelenen bir gösterim tadında bir etkinliğe tanık oldu. Öğrenciler, dört yıl boyunca eğitim aldıkları hocalarının geleceğe ilişkin dilek ve temennileri ile duygusal anlar yaşadılar.

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