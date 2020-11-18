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LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil edecek.

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LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil edecek.
LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil edecek.

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Selcen Yetişkin’in 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Hukuk Öğrencileri Sempozyumu’nda tebliğ sunmak üzere tüm Türkiye Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak çıkılan ilanda “Türk Hukukunda Kadının Beyanının Esas Olması” başlıklı sunumu, tebliğ değerlendirme jürisi tarafından başarılı bulundu.

   İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kassel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Alemi platformunun ortaklaşa gerçekleştirdiği 1. Uluslararası Hukuk Öğrencileri Kongresi’nde Yetişkin, LAÜ’yü temsilen sunum yapacak.

LAÜ Öğrencisi Yetişkin hazırladığı sunum ile başarılı  8 kişinin içinde yer aldı

   Yetişkin, “Bu uluslararası kongrede sunum yapabilmek için kendimizin belirlediği içeriklerde, kadın hakları ve kadına karşı şiddet konulu sunumlarla başarılı bulunan 8 kişinin seçileceği bir yarışmayı kazanmam vesilesiyle, bu bilimsel etkinlikte tebliğ sunabileceğim” diyerek, sunulan tebliğin kongre kitabı olarak İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Sayısı’nda basılacağını belirtti.

   Sunum içeriği ile ilgili kısa bilgi veren Yetişkin, “Toplumda kadın ve erkek arasında var olan cinsiyet eşitsizliğinden ortaya çıkan en büyük problemlerden biri cinsel şiddettir. Cinsel şiddete yönelik alınan önlemler yeterli bulunmamaktadır ve her geçen gün yeni bir önlem düşünülmektedir. Bu önlem düşünülmesi gereken konulardan biri de cinsel saldırı davalarında faillerin genellikle cezasız kalmasıdır. Bu soruna çözüm olarak da çokça tartışmaya neden olan “Kadının Beyanı Esastır İlkesi” düşünülmüştür” dedi.

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