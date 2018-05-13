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LAÜ, “II. Uluslararası Yemek Festivali”nde altın madalya aldı

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LAÜ öğrencileri ‘En İyi Üniversite’ takım kategorisinde birincilik kazandı
LAÜ, “II. Uluslararası Yemek Festivali”nde altın madalya aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, İzmir’de 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen“II. Uluslararası Yemek Festivali”yarışmasına katılarak ‘En İyi Üniversite’ takım kategorisinde birincilik elde ettiler. 

LAÜ gastronomi öğrencileri başarıya doymuyor
Yarışma ile ilgili bilgi veren Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, öğrencilerin bireysel olarak yarıştıkları kategoride; makarna tabağı ile Süleyman Karatuğ’un, restaurant tabağı et yemeğiyle Emre Çiftçioğlu’nun, restaurant tabağı et yemeğiyle Ufuk Sarıcık’ın, balık tabağıyla Melih Uysal’ın, tatlı tabağıyla Burak Can Akata’nın, tatlı tabağı ile Fisun Yılmaz’ın yarışmaya katılarak,altı altın madalya kazandıklarını söyledi.

‘En İyi Üniversite’ takım kategorisi yarışmasında ise Türksel, Ufuk Sarıcık, Vahitcan Demirci ve Burak Can Akata’nın takım olarak yarıştığı yarışmada, girişte kalamar dolma, ana yemekte bonfile ve tatlıda ekmek kadayıfı sunumlarında üç altın madalya, kupa ve üniversiteler arası birincilik elde ettiklerini ifade etti.

“Biz bu yarışmada ne kadar iyi olduğumuzu tekrar tescil ettiğimize inanıyorum” diyenTürksel, bu başarıyı takım olarak yoğun, süreklive özverili bir çalışma sayesinde kazandıklarını ifade etti. Türksel, “Bu gibi yarışmalarda bize desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e içten teşekkür ediyorum” dedi.

15-16-17 Haziran’da Sırbistan’da düzenlenecek olan ‘Ulusal Tatlar Şampiyonası Yarışması’na üç kategoride katılacaklarını söyleyen Türksel, “Yine burada bize destek veren LAÜ yönetimine teşekkür ederken üstün başarı elde ederek döneceğimize inanıyorum” dedi. 

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