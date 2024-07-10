  • BIST 10759.88
  • Altın 2505.184
  • Dolar 32.8731
  • Euro 35.5827
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında LAÜ personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

 

8 Temmuz 2024 tarihinde LAÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyelerinden Nihat Çakan, Hüseyin Şener, Timuçin Pırgalıoğlu ve Gökhan Saraç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile sendika yetkilileri hazır bulundu.  Sözleşmeye Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu. 

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptığı konuşmada, çalışanların kendileri için değerli ve kıymetli olduklarını belirterek içinde bulunan koşullar altında olabilecek her türlü taleplerin bu sözleşme ile yerine getirildiğini vurguladı. Bugün sözleşmeye imza koymaktan mutlu olduklarını ifade eden Öztürk, bu vesileyle sözleşmenin tüm çalışanlara, üniversiteye ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise yaptığı konuşmada, önemli olan birbirimizi anlayarak, empati kurarak bu süreci yürütebilmektir diyerek LAÜ’nün örnek gösterilecek bir Üniversite olduğunu ve yönetim ile çalışanların bu başarıda payları olduğunu söylerek karşılıklı güven çerçevesinde sözleşmeye imza konulduğunu ifade etti.  Üniversite yönetiminin göstermiş olduğu tüm iyi niyete teşekkür eden Bengihan,  ortaya çıkan sonucun çalışanlar adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Bengihan, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyetine ve ayrıca sürece emek koyan herkese teşekkürlerini iletti. LAÜ’nün hem çalışanlara hem de bölgeye önemli katkıları bulunduğunu belirten Bengihan, yapılan bu sözleşmenin tüm çalışanlara, kuruma ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz Köse görevden alındı...09 Temmuz 2024 Salı 15:27
  • Tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik...09 Temmuz 2024 Salı 15:27
  • Oğuz: Tutuklular mahkemeye kelepçesiz getirilebilecek09 Temmuz 2024 Salı 15:26
  • Meclis olağanüstü toplandı!09 Temmuz 2024 Salı 15:25
  • Ortaköy'de buzdolabı üzerine devrilen kadın beyin kanaması geçirdi!09 Temmuz 2024 Salı 15:25
  • Bir günde 5 kaza; 2 yaralı, 1 tutuklu09 Temmuz 2024 Salı 15:24
  • Kaçaklar mahkemede... Bin 314 gün olan da var, 949 gün olan da...09 Temmuz 2024 Salı 15:23
  • Sahte para zanlısı mahkemede... "Parayı Güney'deki bir dövizciden aldım"09 Temmuz 2024 Salı 15:23
  • Av tüfeği ile evi basarak, 500 bin TL çaldı!09 Temmuz 2024 Salı 15:21
  • 2 Yıl sonra ülkeye gelince yakalandı!09 Temmuz 2024 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti