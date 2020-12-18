LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi

“Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri’ düzenledi. Microsoft Teams üzerinden gerçekleşen etkinlikler 3 gün sürdü. Üniversite dışından katılımlara da açık olarak gerçekleşen etkinliklerde İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri aktif görev aldı. Soru cevaplarla interaktif olarak gerçekleşen etkinlikler büyük ilgi gördü.

İlki; 15 Aralık Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un “Video Oyunlarında Tasarım Süreci” başlıklı sunumu ile gerçekleşen etkinlikte Okur, video oyunları ve tasarım sürecinde grafik tasarımcılarını ilgilendiren temel konulardan bahsetti.

16 Aralık Çarşamba gerçekleşen etkinliğin ikinci gününün konuğu ve LAÜ İletişim Fakültesi mezunlarından Grafik Tasarımcı Asil Dursun, pandemi sürecinde reklam ajanslarının ve matbaaların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Etkinliğin son günü olan 17 Aralık Perşembe ise Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit, “Fotoğraf Yarışmalarında Başarıyı Yakalamak” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımcıların konuklara soru sorarak aktif katılabildiği ve bilgi alışverişinde bulunduğu söyleşiler ile ilgili; Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz; “Öğrencilerin, özellikle evlerine kapandıkları pandemi döneminde, ufuklarını açtıklarını ve eğitim hayatlarına yeni bir vizyon getirdiklerini düşünüyorum. Ayrıca diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve hocalarıyla biraraya gelme imkanı bularak ve aynı fakültenin üyesi olduklarını hissederek birlik duygusunu pekiştirdiler. Etkinlik dizimizin onlar için çok faydalı olduğuna inanıyorum” sözleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Doç. Dr. Elif Asude Tunca da önümüzdeki günlerde çevrimiçi eğitim devam ettikçe çevrimiçi etkinliklerin de devam edeceğini belirtti. Tunca; “Üniversitede eğitim sadece derslerle sınırlı kalamaz, mutlaka farklı etkinliklerle beslenmelidir. Özellikle iletişim teknolojilerinin hayatımızın bir parçası olduğunu yakından hissettiğimiz ve yaşadığımız şu pandemi koşullarında böylesi çevrimiçi etkinlikleri öğrencilerimize sunmaya devam edeceğiz” dedi.