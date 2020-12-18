  • BIST 1.408
  • Altın 463,220
  • Dolar 7,6351
  • Euro 9,3413
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi

» »
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi

“Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri”

   Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri’ düzenledi. Microsoft Teams üzerinden gerçekleşen etkinlikler 3 gün sürdü. Üniversite dışından katılımlara da açık olarak gerçekleşen etkinliklerde İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri aktif görev aldı. Soru cevaplarla interaktif olarak gerçekleşen etkinlikler büyük ilgi gördü.

   İlki; 15 Aralık Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un  “Video Oyunlarında Tasarım Süreci” başlıklı sunumu ile gerçekleşen etkinlikte Okur, video oyunları ve tasarım sürecinde grafik tasarımcılarını ilgilendiren temel konulardan bahsetti.

   16 Aralık Çarşamba gerçekleşen etkinliğin ikinci gününün konuğu ve LAÜ İletişim Fakültesi mezunlarından Grafik Tasarımcı Asil Dursun, pandemi sürecinde reklam ajanslarının ve matbaaların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Etkinliğin son günü olan 17 Aralık Perşembe ise Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit, “Fotoğraf Yarışmalarında Başarıyı Yakalamak” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

  Katılımcıların konuklara soru sorarak aktif katılabildiği ve bilgi alışverişinde bulunduğu söyleşiler ile ilgili; Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz; “Öğrencilerin, özellikle evlerine kapandıkları pandemi döneminde, ufuklarını açtıklarını ve eğitim hayatlarına yeni bir vizyon getirdiklerini düşünüyorum. Ayrıca diğer öğrenci arkadaşlarıyla ve hocalarıyla biraraya gelme imkanı bularak ve aynı fakültenin üyesi olduklarını hissederek birlik duygusunu pekiştirdiler. Etkinlik dizimizin onlar için çok faydalı olduğuna inanıyorum” sözleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

   İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Doç. Dr. Elif Asude Tunca da önümüzdeki günlerde çevrimiçi eğitim devam ettikçe çevrimiçi etkinliklerin de devam edeceğini belirtti. Tunca; “Üniversitede eğitim sadece derslerle sınırlı kalamaz, mutlaka farklı etkinliklerle beslenmelidir. Özellikle iletişim teknolojilerinin hayatımızın bir parçası olduğunu yakından hissettiğimiz ve yaşadığımız şu pandemi koşullarında böylesi çevrimiçi etkinlikleri öğrencilerimize sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Dağcılar besin güvenliğinin korunmasına dikkat çekti10 Aralık 2020 Perşembe 18:13
  • LAÜ’de Akademik Performans Ödül Töreni yapıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
  • LAÜ Akademisyeni Atamaz’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na çocuk kitabı bağışı08 Aralık 2020 Salı 14:53
  • LAÜ Psikososyal Krizlerle Başa Çıkma konulu panel düzenliyor07 Aralık 2020 Pazartesi 16:31
  • Başhekim Hıdıroğlu’ndan LAÜ’ye teşekkür06 Aralık 2020 Pazar 18:25
  • Başhekim Hıdıroğlu'ndan LAÜ'ye teşekkür06 Aralık 2020 Pazar 16:25
  • Şiddetle etkin mücadele edilmesi, hepimizin sorumluluğu kapsamındadır04 Aralık 2020 Cuma 18:29
  • LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü dolayısıyla açıklamalarda bulundu03 Aralık 2020 Perşembe 18:29
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu02 Aralık 2020 Çarşamba 17:23
  • LAÜ’de diyetisyenlik mesleği konuşuldu01 Aralık 2020 Salı 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti