  • BIST 2.081,74
  • Altın 789.56330
  • Dolar 13.58
  • Euro 15.5835
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi Düzenledi

» »
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi Düzenledi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Fotoğraflarımız – Our Photographs” Sergisi Düzenledi

  Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Fotoğrafçılık dersleri kapsamında çektikleri  fotoğraflardan oluşan “Fotoğraflarımız – Our Photographs” sergisi düzenledi. Fakülte fuayesinde açılan ve toplam 76 fotoğraftan oluşan sergi oldukça ilgi gördü.

  Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz’ın organize ettiği ve öğrencilerin Fotoğrafçılık dersi kapsamında çektikleri fotoğraf seçkilerinden oluşan serginin açılışını İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca gerçekleştirdi.

Tunca “Kalıcılık, aktarıcılık fotoğrafın en önemli özellikleridir”

  Konuşmasına öğrencileri kutlayarak başlayan Prof. Dr. Elif Asude Tunca, fotoğrafın önemine değinerek “fotoğraf o kadar önemli ki sadece anın durdurularak ileriye taşınması değil aynı zamanda bir döneme şahit olunmasıdır. Kalıcılık, aktarıcılık fotoğrafın en önemli özellikleridir” dedi. Sözlerini, “fotoğraf çekmek sizin çevrenize olan duyarlılığınızı arttırır, çevrenize daha farklı gözle bakmanızı sağlar” şeklinde sürdüren Prof. Dr. Tunca, “dilerim, dersiniz kapsamında edindiğiniz bilgileri ve fotoğraf çekme pratiklerini ileriye götürür, hayatınızın bir parçası haline getirir, bu hobiyi hep sürdürürsünüz” dedi.

jz5c1709_compressed.jpg

Atamaz “Fotoğraf iletişim aracıdır”

  Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fotoğrafçılık dersi hocası Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ise yaptığı konuşmada günümüzde fotoğrafın cep telefonları sayesinde herkesin kolaylıkla edinebildiği bir hobi haline geldiğini belirterek  fotoğrafın dersini almanın herkesin edinmesi gereken bir bilgi olduğunu vurguladı. “Fotoğraf, neyin nasıl çekilmesi gerektiğini, verilmek istenen konunun izleyiciye nasıl aktarılacağını öğretmektir. Bunu yaparken de temel tasarım ilkelerini, estetik değerleri, renk, ışık ve gölge ayarlarını iyi bilmek ve görüntüleri kadraja alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etmek çok önemlidir” diyen Yrd. Doç. Dr. Atamaz, dersi kapsamında öğrencilerin çok iyi ilerleme kaydettiklerini, kadrajlamayı, neyi nasıl konu etmeleri gerektiğini daha iyi anladıklarını belirtti. Fotoğrafın iletişim aracı olduğuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, özellikle İletişim Fakültesi öğrencilerinin bunu çok iyi öğrenmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Sergilerin öğrenciler için önemli motivasyon olduğunu düşündüğünü de ifade eden Yrd. Doç. Dr. Atamaz bu sergileri devam ettirmek istediğini belirterek “İşler sergilendikçe, paylaşıldıkça daha güzelleşiyor, daha anlamlı oluyor” dedi.

jz5c1686_compressed.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencilerinden “İyiliksever” Projesi03 Ocak 2022 Pazartesi 16:21
  • LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na Katıldı02 Ocak 2022 Pazar 15:34
  • LAÜ Öğrencilerinden Noel Kutlaması29 Aralık 2021 Çarşamba 16:29
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:39
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği Konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:21
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı26 Aralık 2021 Pazar 14:45
  • Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası Dolayısıyla LAÜ’de24 Aralık 2021 Cuma 17:59
  • LAÜ’ de Düzenlenen Etkinlikte Foppex İş Ortağı Faize Akçaba Girişimcilik Konusunu Ele Aldı21 Aralık 2021 Salı 16:49
  • LAÜ Akademisyeni Özyel’den “Hemşireler İçin Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları” kitabına katkı...19 Aralık 2021 Pazar 20:10
  • LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi16 Aralık 2021 Perşembe 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti