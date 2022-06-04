LAÜ ilk ve acil yardım öğrencilerine vaka simülasyon eğitimi düzenlendi

En uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe edindiler

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü tarafından İlk ve Acil Yardım Vaka Simulasyonu düzenlendi.



“Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak”



“Acil durumlarda müdahalelerin doğru ve zamanında yapılması hayati önem taşır. Ancak

yaşamı tehdit eden her olay standart şartlara sahip değildir. 112 acil sağlık personelinin

zorluk derecesi ne olursa olsun zamanla yarışması ve olay yerine varması da gereklidir. Tüm

vakalar aynı özelliklere sahip olmadığı içinde hayat kurtarmak bazen dakikalarla bile

yarışmak demektir. Özellikle zorlu coğrafi özelliklere sahip yerlerde yaşayanlar, afetler, iş

kazaları, çoklu travmalarda sağlık personeli şartları zorlayarak yardım etmeye çalışır. Bu

yüzden de paramedik eğitimlerinde sadece teorik bilgi, malzeme eğitimi değil aynı zamanda

fiziki şartlara uyum sağlamanın da eğitimi verilmektedir” şeklinde bilgi veren Öğretim

Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay ve Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen, bu amaç doğrultusunda

“Hayat Kurtarmak İçin Doğa İle Yarışmak” konulu simulasyon eğitimi verdildiğini ifade

ettiler.



Yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiler

Akademisyenler, öğrencilerin mezuniyet sonrası zorlu şartlarda hasta naklini birebir

yaşayarak tecrübe etmesi amacıyla İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine engebeli

arazilerde, ambulansın çıkamadığı yerlerdeki acil durumlarda müdahalede nasıl bulunulması

gerektiği, yaralı naklini tecrübe edebilmeleri için verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini dile

getirdiler.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel’ de katıldığı

simülasyonda öğrenciler anayoldan uzakta, ambulansla ulaşılamayacak mesafelerdeki olası

travma hastalarına müdahale ettiklerini belirten Akademisyenler, tıbbi ekipman kullanımını

ve vakanın özelliklerini tartışarak en uygun müdahaleyi en kısa zamanda yaparak tecrübe

edindiklerine vurgu yaptılar.



Akademisyenler, “112 tarafından müdahale edilen tüm acil vakalar maalesef her zaman

kolay ulaşılabilecek mesafede olmamaktadır. Acil sağlık yardımının mesafe, coğrafya,

vakanın zorluk derecesi ne olursa olsun uygun ve zamanında yapılabilmesi için sağlık

ekiplerinin her daim hazırlıklı olması gereklidir. Bu yüzden de tekrarlanan simülasyonlarda

özellikle paramedik öğrencilerinin mezuniyet sonrası mesleki tatmini ve başarısı için gerekli

tecrübeyi edinmeleri sağlanmaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdılar.