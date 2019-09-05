LAÜ İnşaat Mühendisliği Akademisyeni Aydın: Beton sektörü için hertürlü atığın uygun oranlarda değerlendirilebileceğine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Aydın Bursa’da 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Beton Kongresi’ne katılarak, “Sürdürülebilir Beton Sektörü için Alternatif Yaklaşımlar” adlı bildiriyi sundu.

İnşaat sektöründeki büyümenin, günümüzde karbondioksit salınımını ciddi miktarda artırdığını belirten Aydın, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan sürdürülebilir beton sektörü çalışmaları ile artarak devam etmesine rağmen istenilen düzeye ulaşamadığını ve çimento miktarını azaltacak alternatif yaklaşımların beton sektörünün sürdürülebilir olmasını sağlayacağını söyledi.

LAÜ laboratuvarlarında farklı atık malzemeler kullanılarak çimento pastasından oluşan kompozitler hazırlanıyor

Aydın, LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında yer külü, mermer tozu, yumurta kabuğu ve zımba teli atıkları kullanılarak çimento pastasından oluşan kompozitler hazırladığını, çalışmanın amacının, beton malzemesinin ana bileşeni olan çimentonun miktarını azaltmak ve farklı atıkların kullanımı artırmak olduğunu belirtti. Çalışma sonucunda elde edilen kompozitlerin basınç dayanımlarının 35 Mpa’ya kadar çıktığını, yumurta kabuğu kullanılarak hazırlanan kompozitlerin boşluk değerlerinde ciddi miktarda azalma olduğu görüldüğünden bahseden Aydın, zımba teli kullanılarak elde edilen kompositlerin beton dayanımlarında belirgin oranda artma görüldüğünü ve zımba telli kompozitlerin kopmaya karşı direnç gösterdiğini ve çatlak gelişiminin ilerlemesine rağmen malzemede kopmanın olmadığını gözlemlediklerini aktardı.

Çalışmanın sonuçlarının çimento pastasının farklı atıklar kullanılarak elde edilmesi yöntemiyle betonun da dayanım ve boşluk yapısı özelliklerinin iyileşeceğini gösterdiğini sözlerine ekleyen Aydın, hazırlanan kompozit malzemeler yük taşıyan elemanlar, beton boru, karayolu alt yapısı, bordür, tuğla, kiremit ve dekoratif amaçlı kullanımlar için alternatif ve inşaat sektörü için ideal bir ekolojik malzeme olduğunun görüldüğünü ifade etti. Aydın, ayrıca bu atıkların çimento üretimi sırasında klinker üretiminde kullanılması, oluşan çevre tahribatının ciddi miktarda azalmasına neden olacağını ve sektöre yüksek bir ekonomik kazanç sağlayacağını beklediklerini söyledi.

LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü sürdürülebilir bir çevre ve inşaat sektörü için alternatif yaklaşımlara önem veriyor

Çalışmayı LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olanakları çerçevesinde tamamladıklarını sözlerine ekleyen Aydın, İnşaat Mühendisliği’nde verilen uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak sahip oldukları modern eğitim verilen derslikler ve bölüm laboratuvarları ile İnşaat Mühendisliği alanında uygulamalı eğitim verebilecek en iyi altyapıya sahip olduklarını dile getirdi. Çalışmada farklı atıklar kullandıklarını belirten Aydın, hertürlü atığın uygun oranlarda değerlendirilebileceğini ve LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak sürdürülebilir bir çevre ve inşaat sektörü için alternatif yaklaşımlara herzaman önem verdiklerini sözlerine ekledi.