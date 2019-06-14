LAÜ Kızılay Kulübü topluma hizmet çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kızılay Kulübü tarafından “İyilik Dünyaya Yayılsın” sloganıyla Dünya Kızılhaç Kızılay Günü kapsamında sosyal farkındalık yürüyüşü ile “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Dünü Bugünü” konulu seminer düzenlendi.

LAÜ Kızılay Kulübü farkındalık yürüyüşleri, bilgilendirici seminerler ve yıl içerisinde düzenlediği farklı projelerle LAÜ öğrencilerine sosyal sorumluluk bilincini kazandırmayı ve topluma hizmet çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yürüyüş sonunda gökyüzüne kırmızı balonlar bırakılarak iyiliğin dünyaya yayılması amaçlandı

Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızılhaçların felsefesinin ve temel ilkelerinin tüm dünyada yaygınlaştırılması, Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterdiği çabaların anlatılması amacıyla Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin tarafından bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı yürüyüşte gökyüzüne kırmızı balonlar bırakılarak iyiliğin dünyaya yayılması mesajı verildi.

Kızılay’ın tarihçesi ve günümüzdeki faaliyet alanları LAÜ öğrencilerine anlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Bülent Çıraklı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şubesi Delegesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Çağanağa’nın katılımıyla gerçekleşen “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Dünü Bugünü” konulu seminerde, Kızılay’ın tarihçesi ve günümüzdeki faaliyet alanları detaylı olarak LAÜ öğrencilerine anlatıldı.