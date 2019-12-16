LAÜ-Lefke Belediyesi iş birliği ile “II. Lefke Kent Sempozyumu” düzenleniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Lefke Belediyesi iş birliğinde organize edilen “II. Lefke Kent Sempozyumu” 18-20 tarihlerinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Sempozyumun ilk günü 18 Aralık 2019 tarihinde saat 09:30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Üç gün boyunca devam edecek kongrenin oturumlarında Kent Yönetimi, Politikaları ve Yerel Yönetimler, Kent Ekonomisi, Kentsel Planlama ve Güncel Yaklaşımlar, Kent ve Tarım İlişkisi, Kent ve Sağlık Politikaları, Kent ve Eğitim İlişkisi, Kent ve Çevre İlişkisi konuları detaylı olarak tartışılacak.