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LAÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Liginde İddialı

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LAÜ Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antrenörü Aşkın Demiray eşliğinde Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'nde yer almak üzere 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Eskişehir’de oynanacak maçlar için Türkiye 2. Lig 1. Ayak Müsabakası’na katılıyor.
LAÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Liginde İddialı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Masa Tenisi 3. Lig’i başarı ile tamamlayan, oynadığı 28 maçta 28 galibiyet elde eden ve yenilgisiz şampiyon olan Lefke Avrupa Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'ne yükseldi.

LAÜ Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antrenörü Aşkın Demiray eşliğinde Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'nde yer almak üzere 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Eskişehir’de oynanacak maçlar için Türkiye 2. Lig 1. Ayak Müsabakası’na katılıyor.

 

9-11 Kasım 2018  2. LİG Eskişehir  maç programı:

 1. AYAK

9 KASIM 2018 ( CUMA)

1 MAÇ  Yalova bldg gençlik spor (B) (Yalova)  ---     .LAÜ  saat 10.30  masa   13

2 MAÇ  Bursa B.şehir bld spor –          (Bursa) ---        LAÜ  saat  14.30 masa  14

3 MAÇ Zonguldak özel idare yolspor   (Zonguldak)--- LAÜ  saat  17.30 masa  15

  1. KASIM 2018 (CUMARTESİ)

4 MAÇ  Balıkesir B.şehir BLD spor (Balıkesir)    -----  LAÜ saat    10.30 masa   16

5 MAÇ  Yıldırım spor   (İstanbul)      ----                       LAÜ saat    14.30  masa   10

6 MAÇ   Veteran MTD B (İstanbul) ----------                LAÜ saat    17.30  masa   13

 

11 KASIM 2018 ( PAZAR)

7 MAÇ  İzmir  B.şehir Bld  GSK  (İzmir)--------            LAÜ saat  10.30  masa    16

8 MAÇ  FVM İŞIK spor     ( İstanbul)     -------              LAÜ saat   14.30 masa    11

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