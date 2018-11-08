LAÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Liginde İddialı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Masa Tenisi 3. Lig’i başarı ile tamamlayan, oynadığı 28 maçta 28 galibiyet elde eden ve yenilgisiz şampiyon olan Lefke Avrupa Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'ne yükseldi.
LAÜ Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antrenörü Aşkın Demiray eşliğinde Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'nde yer almak üzere 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Eskişehir’de oynanacak maçlar için Türkiye 2. Lig 1. Ayak Müsabakası’na katılıyor.
9-11 Kasım 2018 2. LİG Eskişehir maç programı:
1. AYAK
9 KASIM 2018 ( CUMA)
1 MAÇ Yalova bldg gençlik spor (B) (Yalova) --- .LAÜ saat 10.30 masa 13
2 MAÇ Bursa B.şehir bld spor – (Bursa) --- LAÜ saat 14.30 masa 14
3 MAÇ Zonguldak özel idare yolspor (Zonguldak)--- LAÜ saat 17.30 masa 15
- KASIM 2018 (CUMARTESİ)
4 MAÇ Balıkesir B.şehir BLD spor (Balıkesir) ----- LAÜ saat 10.30 masa 16
5 MAÇ Yıldırım spor (İstanbul) ---- LAÜ saat 14.30 masa 10
6 MAÇ Veteran MTD B (İstanbul) ---------- LAÜ saat 17.30 masa 13
11 KASIM 2018 ( PAZAR)
7 MAÇ İzmir B.şehir Bld GSK (İzmir)-------- LAÜ saat 10.30 masa 16
8 MAÇ FVM İŞIK spor ( İstanbul) ------- LAÜ saat 14.30 masa 11
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