LAÜ “Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” ile meme kanserine dikkatleri çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Farkındalık yürüyüşünde Meme kanserinde tanı yöntemleri, bilgilerini içeren el broşürleri halkla dağıtıldı

Lefke Hurma Festivali kapsamında, LAÜSağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği farkındalık yürüyüşünde pembe balonlarlageçişin yanında meme kanserinde tanı yöntemleri bilgilerini içeren el broşürleri,LAÜ öğrencileri tarafından halkla dağıtılarak “Meme kanserine” dikkat çekildi.

Meme Kanseri Farkındalık yürüyüşünde “ Meme Kanseri” ile ilgili öğrenciler ve halk düşüncelerini dile getirdiler;

Sena Aydın : Beslenme ve Diyetetik 3. sınıföğrencisiyim. Meme muayenesini ilk önce evde pratik yöntemlerle kendimiz yapmalıyız. Kontrole hiç gitmedim. Ancak 20 yaşından sonra her kadın, her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır.

Genel olarak kanserden korunma amaçlı besleniyorum ve hazır gıdalar tüketmemeye çalışıyorum. Meme Kanseri hakkındaki bilgim ise kitle oluşması sebebiyle çıkan ve daha sonrası vücudun belli bölgelerine dağılan kanser türü olduğunu biliyorum. Bu kanser türünden korunmak için düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapılmalıdır. LAÜ Fizyoterepi Kulübü tarafından hazırlanan ve dağıtılan erken tanı broşürü gerçekten bilgilendirici oldu.

Nermin Şanlıdağ: Meme kontrolü için en pratik yöntemlerden biri de elle meme muayenesidir. Kontrollere her 6 ayda bir gidilmelidir. LAÜ’nün akademisyenler ve öğrenciler ile festivalimize katılıp destek vermesi bizleri sevindirdi.

Rasiha Egemen: Meme muayenesini her sene rutin olarak yapıyorum çünkü dikkat edilmesi gereken bir konudur. Biz bu meme kanserini yaşadık. Kardeşim meme kanseriydi.

Bu nedenle her sene kontrollere gidiyorum. Kardeşimden dolayı bu hastalığın içinde olduğumuz için herşeye dikkat ediyoruz. Benim tavsiyem insanların herşeylerini kendi evlerinde yapması ve dışardan yemek yememeye özen göstermeleridir. Çünkü katkı maddesi içeren birçok ürün vardır. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin düzenlediği yürüyüşü anlamlı buldum.

Özge Kuroğlu: Hemşireyim. Meme muayenesi her bayanı ilgilendiren bir konudur. Meme muayenesini yapmak için önce evde pratik yöntemler vardır. Bununla birlikte düzenli olarak 6 ayda bir kontrollere gidilmelidir. Meme kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmenin önemi vardır. Ne yazık ki günümüzde çok organik birşey yok ve sürekli ilaçlı gıdaları tüketiyoruz. Bu nedenle yeme içmemize dikkat etmemiz gerekmekte ve en önemlisi erken tanı herzaman hayat kurtardığının bilincinde olmalıyız.

Huriye Asya: Meme muayenesini düzenli bir şekilde doktorumun tarifi üzerine yapıyorum. Bu kanser türünden korunmak için sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz, spor yapmalıyız ve halkı biliçlendirmek için bu tarz etkinliklerin yapılması ve arttırılması gerekmektedir. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin farkındalık yürüyüşünü yerinde ve gerekli buldum.

Sedef Altunbilek: Meme muayenesinin ilk kontrolü bizlerin yapması gerekiyor. 6 ayda bir düzenli bir şekilde kontrollere gidilmelidir.Her zaman erken tanı hayat kurtarır bunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Farkındalık yürüyüşü ile meme kanserine dikkat çekilmiştir. Farklı bilgilendirici toplantılar da yapılmalıdır.