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LAÜ meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştiriyor

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LAÜ meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştiriyor
LAÜ meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştiriyor

Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Mühendislik Fakültesi’nin 2022-2023 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır olduğunu vurgulayarak, bilgiler paylaştı.

   “Fakülte bünyesinde 5 lisans, 5 yüksek lisans ve 4 doktora programıyla, günümüz teknolojik gelişmelerine katkı sağlamak yönünde, ulusal ve uluslararası alanlarda istihdam şansı bulabilecek meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştirmektir” diyen Ademgil, COVID-19 pandemisi sonrası değişime uğrayan sektörel gereksinimleri karşılamak adına tüm müfredatlarda yapılan güncellemelerle çağın ihtiyaçlarına uygun mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen bireyleri topluma kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ademgil, programlarımızın tamamı akredite edilmiştir

   LAÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki uluslararası akreditasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve programların tamamının akredite edilmiş olduğunu dile getiren Ademgil, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve  Elektrik&Elektronik Mühendisliği lisans programlarının dünyanın her yerinde kabul gören bir akreditasyon kuruluşu olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2. kez akredite edildiğine de dikkat çekti.

Ademgil, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle yakın temas halindeiz

   “Fakültemize bağlı, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans programları da ayrıca, Almanya’da kurulmuş olan yüksek öğrenim alanında bağımsız ve tanınmış olan ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengange der Ingenieruwissensfhaften der Informatik, der Naturwissenschaften) tarafından 2018 yılından beri akredite edilmiştir. Kurum, ayrıca ENAEE kurucu üyesi olup Euro-Ace belgesi verme yetkisine sahiptir. ASINN EQANIE (Informatik Eğitimi Avrupa Kalite Güvence Ağı) üyesidir” diyen Ademgil, sözlerini tamamlarken şunları kaydetti; “LAÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde sürekli iyileştirme çalışmaları bu akademik yılda da devam edecektir, bu vizyonun üniversite genelinde uygulanıyor olması fakültemiz için önemli bir taahhüt oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde, özellikle meslek odaları ve sektör temsilcileriyle olan yakın temasımız yeni akademik yılda da devam edecektir”.

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