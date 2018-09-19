LAÜ Mezunları anılarını tazeledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ Mezunlar Buluşması” kapsamında LAÜ mezunları EUL Lounge’da düzenlenen resepsiyonda biraraya geldi.

LAÜ’de almış oldukları eğitimin ardından kariyerlerine birçok önemli işletme veya kuruluşta devam eden mezunlar gecede, akademisyenler ilegörüşme, aynı sıraları paylaştıkları arkadaşları ile de anılarını tazeleme fırsatı buldular.Düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, LAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, akademisyen ve idari yöneticiler yer aldı.

Yükselen: Akreditasyonlar akademik olarak LAÜ’nün geldiği noktanın en net göstergesidir

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “Bugünün sizler ve bizler için önemi gerçekten anlatılamaz.Bugün bu etkinliği gerçekleştirebiliyorsak bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ümit ederim ki bu anlamlı buluşmayı geleneksel hale getirip, sizlerle birlikte olacağız ve Lefke Avrupa Üniversitesi ailesini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

LAÜ’nün çeşitli uluslararası akreditasyonları aldığını söyleyen Yükselen,akreditasyonların akademik olarak LAÜ’nün geldiği noktanın en net göstergesi olduğunu ifade etti. LAÜ’nün Türkiye’deki çeşitli vakıf üniversiteleri arasında hatırı sayılabilir bir yere geldiğini belirtenYükselen, “Çalışmalarımıza hiç bir zaman tevazumuzu ve çalışma azmimizi kaybetmeden devam ettik ve devam edeceğiz” dedi.

Yalçın: Sizleri her zaman anımsadığım gibi bu geceyi de anımsayacağım

LAÜ’de 1990 yılında idari memur olarak çalışmaya başlayan LAÜ Genel Sekreteri Mehmet Yalçın,“28 yıldan sonra ilk kez böyle bir gurur gecesinde buluşmanın ve sizlere konuşma yapmanın büyük bir kıvancı içerisindeyim. Böylesi anlamlı bir geceyi bizlere yaşattığı için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve tertip komitesine teşekkürlerimi sunarım”dedi.Yalçın, “Bugün aramızda bulunan değerli mezunlarımızla yıllar sonra biraraya gelmek ve her birinin başarılarını görmek bizleri gururlandırmıştır” diyerek Türkiye, KKTC ve dünyanın çeşitli ülkelerinden davete katılan mezunlara teşekkür etti.

Sağkoç: Benim hiç unutamadığım gün, 1995 yılında LAÜ’den mezun olduğum gündür

Ekonomi Bölümü 1995 yılı mezunuBaran Sağkoç, “23 yıldır Kıbrıs’a ve üniversiteme gelmemiştim. Bu yüzden her zaman içimde bir burukluk vardı. İnsanların unutmadığı günleri vardır, benim hiç unutamadığım gün ise, 1995 yılında LAÜ’den mezun olduğum gündür” diyerek, LAÜ’den mezun olduktan sonra sadece bir meslek edinmediğini, unutulmaz arkadaşlıklar ve dostluklar kurduğu ifade etti. Sağkoç, “Böyle özel bir günde bulunduğumuz ve bize bu günü yaşattıkları için başta LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Kamil Gilanlıoğlu’na, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara ve LAÜ mezunu olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özçelebi: LAÜ kalitesini her yönüyle ispatlayan bir üniversitedir

1990 yılında LAÜ’nün İşletme Bölümü’ne kayıt yaptıran Ahmet Özçelebi ise, üniversiteye ilk kayıt olan Kıbrıslı Türk öğrencilerden biri olduğunu, 1990-1991 yılında LAÜ’de Hazırlık Okulu’nda aldıkları İngilizce eğitimin İngiltere’de alınan bir kurs kadar iyi olduğunuve LAÜ’den aldığı diploma ile İngiltere’de yüksek lisansını 1995 yılında başarı ile tamamlayabildiğini ifade etti. Özçelebi, “LAÜ kalitesini her yönüyle ispatlayan bir üniversitedir. Ne mutlu bize ki böyle bir üniversitenin mezunlarıyız” dedi.

Resepsiyonda biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mezunlar, memnuniyetlerini şöyle dile getirdiler:

Seval Ilıca: Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezunlar buluşması etkinliği eski mezunlarla birarada buluşmak açısından çok güzel oldu. Her yıl tekrarlanmasını temenni ederim.

Zerrin Uygur:Okul Öncesi Öğretmenliği’nden mezun oldum. Bölümün ilk mezunlarındanım. Öğretmenlik yapıyorum. Mezunlar buluşması etkinliği için eşim ile birlikte Türkiye’den geldim. Arkadaşlarımı ve hocalarımı görme fırsatı yakaladım.

Natalia Cazacova:İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek lisansımı LAÜ’de tamamladım. Muhasebe işi yapıyorum. Böyle bir etkinliğin olmasını çok bekledim. Çünkü herkesi görmek istiyordum. Üniversitenin gelişmesini takip ediyorum. 8 yıl sonra üniversitemi ziyaret ettim. Öğrenci sayısında artış olmakla birlikte, kampüste gözle görülür değişiklikler ve akademik gelişmeleri görmek beni son derece gururlandırmıştır.

Osama Zahid Peshimam: Haberleşme Mühendisiyim. Şu anda Kuveyt’te petrol firmasında çalışıyorum. 5 yıl sonra LAÜ’ye tekrar gelmek çok güzel bir duygu. LAÜ’de çok şeyler değişmiş, okulumuz gelişmiş, öğrenci sayıları artmış, yabancı öğrencilerin de aynı şekilde sayıları artmış.

İdil Gönen:Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Şu anda kendi işimi yapıyorum, bilişim üzerine insan kaynakları yapıyorum. Kendi firmam var, firmamı büyütmeyi de düşünüyorum. Harika bir etkinlik oldu, eski anılarımız canlandı. Özellikle okulu gezmek o sınıflarda tekrar oturmak harika bir duyguydu. Üniversite oldukça gelişmiş, rektörümüzü ve çalışanları tebrik ederim.

Meryem Altıntaş: Şu anda bir yurtta müdür olarak çalışıyorum. 7 sene İngiltere’deydim, sonrasında KKTC’ye dönüş yaptım. Uzun bir süreden sonra üniversitemizin kat etmiş olduğu gelişimleri yerinde görmek beni çok mutlu etti. Bu olumlu gelişmeler üniversitenin çevresine de yansımıştır. Bir çok işletme ve konaklama tesisi yatırımları bölgeyi canlandırarak, öğrencilere farklı imkanlar sunuyor. Mezunlar buluşması çok güzel bir organizasyon devamını yürekten dilerim.