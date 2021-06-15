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LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı

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LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı
LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu çevrimiçi etkinlik, LAÜ Mezunu TC Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi Veysel Burak Çakmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay’ın yaptığı oturuma, davetli konuşmacı olarak katılan Çakmen konuşmasına, KKTC üniversitelerinden mezun olan mühendislerin, kendilerini geliştirmeleri halinde tüm mühendis adaylarının önlerinin açık olduğuna vurgu yaparak başladı.

Kariyerine TC Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi olarak devam etmekte olan Çakmen, LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile gerçekleşen buluşmada sunumunu hidrolik ve karayolu tasarımı gibi iki karmaşık konunun birleştiği bir alanda yaptı.  Çakmen bir sanat yapısının (akarsu üzerine kurulu, su geçişine izin veren tasarım) o bölgedeki yağışlara, bölgenin topoğrafik yapısına, akarsu yatağının taşıma kapasitesine göre tasarlanması gerektiğinin, aksi halde taşkın, heyelan, maddi kayıplar ve hatta belki can kayıpları ile sonuçlanabileceğini, bu sebeple üst düzeyde dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çakmen,  yağış verilerinin analizi sonrası havza yönetimine ve ihtiyaç olan sanat yapılarının akarsu debisine duyarlı tasarlanması gerektiğini belirtti ve Diyarbakır bölgesinde kendi tasarladığı bir viyadük ve civarındaki sanat yapılarına dair teknik bilgileri ve tasarımların evrelerini LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile detaylı bir şekilde paylaştı.

Sunum sonrasında öğrencilerden gelen teknik soruları da cevaplayan Veysel Burak Çakmen, öğrencilere meslek ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, üniversite hayatları boyunca çok çalışmalarını ve kariyer hayatlarında da başarılı birer mühendis olmalarını diledi.

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