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LAÜ mezunundan önemli başarı

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Mesleğe adanmış 50 öğretmen listesine seçildi
LAÜ mezunundan önemli başarı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) mezunu “Mesleğe Adanmış 50 Öğretmen” listesine seçildi.   Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından düzenlenen küresel yarışma programında Mesleğe Adanmış Öğretmen (Dedicated Teachers Awards) listesine bu yıl iki Türk öğretmen ilk 50 listesine girdi. LAÜ Mezunu Volkan İner de Mesleğe Adanmış Öğretmen listesine giren öğretmenlerden oldu.

   İner, Mesleğe Adanmış Öğretmen programının (Dedicated Teachers Awards), öğrencilerin öğretmenlerini aday gösterebilecekleri, Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından düzenlenen küresel bir yarışma olduğunu ifade etti. Programın, öğretmenlerin her gün ortaya koydukları özverili çalışmalara duyulan saygıyı göstermek ve onlara teşekkür etmek için dünya çapındaki öğrenciler ve öğretmenler ile biraraya gelme fırsatı sunduğunu belirten İner, programa 75 ülkeden 4000'den fazla öğretmenin aday gösterildiğini belirtti.

   Lefke Avrupa Üniversitesi mezunu İner, ODTÜ GV Danışmanlığında Özel Manisa Ülkem Orta Okulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, Cambridge Üniversitesi Yayınlarının, dünya genelinde seçtiği 50 öğretmenin arasında bulunmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.

   Yarışmada, öğretmenler haklarında öğrencileri tarafından yazılan başarı hikayelerinin değerlendirmesi ile jürinin dikkatini çeken hikayeler nedeniyle mesleğe adanmış öğretmen ödülü almaya hak kazanılıyor. Cambridge Üniversitesi Yayınları, dünya genelinde seçtiği 50 öğretmenin hikayesini kitaplaştırma çalışması yaparak, Cambridge Üniversitesi Yayınları sayfasında yer verdi.

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