LAÜ Mimarlık Akademisyenin makalesi uluslararası dergide yer aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ’nun, “An investigation into the connotations of iconic buildings by using a semiotic model of architecture” isimli makalesi alanında prestijli ve öncü olan uluslararası “Social Semiotics” dergisinde yayınlandı.

Makalede binaların tasarım kurguları, işlevleri ve estetik değerleri arasındaki ilişki incelendi

LAÜ Öğretim Uyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ mimarlık ve işaret bilimi (semiotics) teorilerini birleştirerek disiplinler arası bir mimari eleştiri metodu geliştirdiğini söyleyerek, yayınlanan makalede binaların ürettikleri anlam (denotation) ve yan almalar (connotation) üzerine odaklanarak binaların tasarım kurguları, işlevleri ve estetik değerleri arasındaki ilişkiyi incelediğini ifade etti. “Bu ilişkiyi inceleyebilmek için işaret bilimi teorilerinden faydalanan makale, mimari kurguyu ve üretimi değerlendirmek ve eleştirmek üzerine yeni bir metot ortaya koymuştur” diyen Uluğ, ilgili makalede tasarım süreçlerinde metafor kullanarak tasarım yapmanın sürece ve mimari binalara olan olumlu ve olumsuz etkilerinin incelendiğini belirtti.

Uluğ, “Bu tarz binaların kurgusal ve estetik etkilerini inceleyen makale, mimarların tasarım süreçlerine yön verecek bir tasarım teorisi sunmaktadır” dedi.