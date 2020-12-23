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LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi

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  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” adlı bir etkinlik düzenlenecek.
LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” adlı bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik 28 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihlerinde Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

  LAÜ Mimarlık Bölümü kültür mirası ve koruma konulu etkinliği Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Ağı (INTBAU) Kıbrıs ile işbirliği içerisinde gerçekleşecek. 2009 yılından beri Gazimağusa’da kurulmuş ve kültür mirası ile ilgili faaliyet gösteren INTBAU Kıbrıs, Kıbrıs’ta geleneksel mimari ve şehirciliğin incelenmesini, korunmasını ve yeni inşasını ilkesel olarak yürütüyor.

  Kültür Miras seminer dizisinde koruma alanında uzmanlaşmış, birçok koruma ve restorasyon projesi gerçekleştirmiş olan İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Taneri 28 Aralık 2020 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasında, 4 Ocak 2021 tarihinde ise Yüksek Mimar Özge Özbekoğlu 14:00-15:00 saatleri arasında mimarlık öğrencileri ile bir araya gelecek

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